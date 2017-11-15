Çinliler İstanbul'da 2 ton bonzai üretecekti !

Geçen hafta Hong Kong'dan Türkiye'ye gelen Y.İ isimli kişi tarafından ülkeye sokulmaya çalışan 22 kilogram bonzai hammaddesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.

Ele geçirilen 22 kilogram bonzai hammaddesi ile 2 ton kadar bonzai üretildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.Eğer Çinliler bonzai hammaddesini Türkiye'ye sokabilseydi 2 ton bonzai üreteceklerdi.

Kontrol sonrasında valizlerde bulunan 22 kilogram bonzai hammaddesinin yanı sıra 35 adette telefon ele geçirildi.

Ele geçirilen bonzai hammaddesinin piyasa değerinin 8 milyon lira olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın ardından Y.İ. ile birlikte 5 kişi daha tutuklandı.