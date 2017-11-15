Galeriler Videolar
İstanbul 17°
az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109974
ALTIN
160.578
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1134
EURO
4.5986
Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Atatürk' paylaşıma tepki yağdı !
Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Atatürk' paylaşıma tepki...
Çinliler İstanbul'da 2 ton bonzai üretecekti !
Çinliler İstanbul'da 2 ton bonzai...
Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a büyük gönderme !
Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a büyük...
Ağrı'dan acı haber : 1 asker şehit oldu !
Ağrı'dan acı haber : 1...
Yasmin Erbil'in 'çıplak' paylaşımı olay oldu !
Yasmin Erbil'in 'çıplak' paylaşımı olay...

Çinliler İstanbul'da 2 ton bonzai üretecekti !

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22 kg bonzai hammaddesi ele geçirildi.Ele geçirilen 22 kg bonzai hammaddesiyle 2 ton bonzai üretilebildiği öğrenildi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:43
Çinliler İstanbul'da 2 ton bonzai üretecekti !

Geçen hafta Hong Kong'dan Türkiye'ye gelen Y.İ isimli kişi tarafından ülkeye sokulmaya çalışan 22 kilogram bonzai hammaddesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.

Ele geçirilen 22 kilogram bonzai hammaddesi ile 2 ton kadar bonzai üretildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.Eğer Çinliler bonzai hammaddesini Türkiye'ye sokabilseydi 2 ton bonzai üreteceklerdi.

Kontrol sonrasında valizlerde bulunan 22 kilogram bonzai hammaddesinin yanı sıra 35 adette telefon ele geçirildi.

Ele geçirilen bonzai hammaddesinin piyasa değerinin 8 milyon lira olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın ardından Y.İ. ile birlikte 5 kişi daha tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı'dan acı haber : 1 asker şehit oldu !
Ağrı'dan acı haber : 1 asker şehit oldu !
Yılbaşı ikramiyesi belli oldu ! Yılbaşı ikramiyesi ne kadar ?
Yılbaşı ikramiyesi belli oldu ! Yılbaşı ikramiyesi ne kadar ?
İzmir'de korkunç kaza ; İki araç arasında sıkıştı !
İzmir'de korkunç kaza ; İki araç arasında sıkıştı !
Yakalanan teröristlerden şoke eden açıklamalar !
Yakalanan teröristlerden şoke eden açıklamalar !
O müftüden flaş Atatürk ve Zübeyde Hanım açıklaması !
O müftüden flaş Atatürk ve Zübeyde Hanım açıklaması !
Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi : 47 öğrenci fenalaştı !
Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi : 47 öğrenci fenalaştı !
Şişli'de intihar girişimi trafiği felç etti !
Şişli'de intihar girişimi trafiği felç etti !
Kayseri'de korkunç kaza !
Kayseri'de korkunç kaza !
Meteoroloji'den İstanbul için 'kar' uyarısı geldi !
Meteoroloji'den İstanbul için 'kar' uyarısı geldi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim