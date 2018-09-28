  "CİN ALİ"  VE ÇETESİNE OPERASYON

- 6 ay içinde 48 araç çaldığı belirtilen şebeke yapılan operasyon ile yakalandı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tokat ve Kocaeli'nde özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan eş zamanlı operasyonla 11 kişi gözaltına alındı. Park halindeki araçların beyinlerini değiştirerek yaklaşık 6 ay içerisinde 48 araç çaldığı belirtilen şebekenin liderliğini “Cin Ali" lakaplı Ali A.'nın yaptığı belirlendi. Ali A. polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

ARAÇLARIN BEYİNLERİNİ DEĞİŞTİRİYORLARDI

Pendik, Tuzla ve Kartal başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çok sayıda araç çalınmasının üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelendi, mağdurların ifadeleri alındı. Araçların çalınma yöntemi belirlendi. Hırsızların, park halindeki otomobillerin camlarını kırıp kilidini açtıktan sonra kaputun içerisinden beyinlerini değiştirdikleri araçları tamirhaneye götürüp parçaladıkları tespit edildi. Bunun üzerine oto hırsızlık polisi, şebeke lideri “Cin Ali" lakaplı Ali A.(56) olduğunu belirledi.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Geçtiğimiz Salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tokat ve Kocaeli'nde özel harekat polislerinin de desteğiyle eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanırken Ali A. çaldığı araçlardan biriyle kaçmaya başladı. Ali A. kaçarken kaza yaptı, girdiği sazlıkta yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında şüphelilerden biri, “Ben hırsız değilim, diğerlerine sorun" dedi. Operasyonda evde geçirilen çok sayıda plaka, 2 bin lira değerindeki kadran ve araç beyinlerini değiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen 48 araç ise Ataşehir'de bir otoparka götürüldü.

Görüntü dökümü

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Polisten kaçarken kaza yapıp yakalanan Cin Ali lakaplı çete lideri Ali A.

-Çete üyelerinin evine yapılan polis baskını

-Evde gözaltına alınanlar

-Çalıntı araçların parçalandığı hurdalık

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Şüphelilerin Emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen oto parçalarının emniyette sergisi

-Genel ve detay görüntüler