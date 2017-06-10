Çifte Cinayete 26 Yıl Hapis!

BURSA'da, eski eşi Fatma Yılmaz'ın birlikte yaşadığı 46 yaşındaki Muammer Kılıç ve oğlu 18 yaşındaki Muhammet Enez Kılıç'ı tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen 42 yaşındaki İbrahim Güzelgöz'ün yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti Güzelgöz'ü, baba Muammer Kılıç'ı öldürmekten ömür boyu, oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı öldürmek suçundan 25 yıl, ruhsatsız silah taşımaktan da 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.



Merkez Osmangazi İlçesi'nde geçen yıl 21 Ekim gecesi, Karabük'e tayin olan ambulans sürücüsü İbrahim Güzelgöz, iddiaya göre, Çekirge Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan eski eşi Fatma Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı Muammer Kılıç ile oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı, konuşmak için eski eşinin çalıştığı hastanenin acil servisi önüne çağırdı. Güzelgöz burada, tartıştığı baba ve oğlu kurşun yağmuruna tutarak öldürdükten sonra, ruhsatsız tabancasını yere bırakıp polise teslim oldu. Mahkemeye çıkartılan 3 çocuk babası Güzelgöz tutuklanarak cezaevine kondu.



Hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan İbrahim Güzelgöz'ün karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Duruşmada, öldürülen Muammer ve Muhammet Enez Kılıç'ın yakınları, avukatları ile tutuklu sanık İbrahim Güzelgöz ile boşandığı eşi Fatma Yılmaz hazır bulundu.



Son sözü sorulan İbrahim Güzelgöz daha önce verdiği, "Hakim bey vicdan azabı çekiyorum. Ben onları tasarlayarak öldürmedim. O gün muayene olmak için Çekirge Devlet Hastanesi'ne geldim. Çıkışta Muammer Kılıç ve oğlu Muhammet Enez ile karşılaşınca olanlar oldu" ifadesini tekrarladı. Duruşmada söz alan Fatma Yılmaz ise eski eşinin gerçekleri söylemediğini ifade etti. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti İbrahim Güzelgöz'e, baba Muammer Kılıç'ı tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı sanığın iyi halini dikkate alarak müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca Güzelgöz'e, Muhammet Enez Kılıç'ı öldürmekten önce müebbet hapis cezası verdi, sonra bu cezayı sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak 25 yıla düşürürken, Güzelgöz'ü ruhsatsız silah taşımak suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Güzelgöz, aldığı cezaları duyunca gözleri doldu.