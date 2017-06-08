CHP sordu : 130 Kişilik Listede Neden Adil Öksüz Yok?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması halinde yargı yolunun kapanacağını belirterek, "Abdullah Öcalan da Türk vatandaşıydı, vatandaşlıktan çıkarılmadı. Çıkarsaydık Kenya'da bu kadar rahat alınabilir miydi? Gülen'i vatandaşlıktan atmak, onu özgür bırakmaktan başka bir şey değildir. Onu vatandaşlıkta tutmalıyız ki yargılama hakkımı olsun. Elimizdeki bu kozu kaçırmak üzereyiz" dedi.



CHP'li Mahmut Tanal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Fetullah Gülen dahil 130 kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasına dair kararı değerlendirdi. Türkiye'nin, ABD'yle 1980'de imzalamış olduğu Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerine Karşılıklı Yardım Anlaşması'na göre Gülen'in iadesini istendiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bazı durumlar var ki bir suçluyu vatandaşlıktan atmak kimi zamanda ceza değil ödül oluyor. Eğer vatandaşlıktan çıkarılırsa Gülen'in iadesi söz konusu olamayacaktır. Sabancı suikastında Fehriye Erdal olayını hatırlayın. Belçika'da siyasi suç sayıldı ve iade edilmesi. Türk vatandaşı olsa dahi ABD ben bunu siyasi suç olarak görüyorum derse iadeden kaçınabilir. Bu kişi ABD vatandaşlığına alınırsa iade hiç olmaz. Gülen'i vatandaşlıktan atmak onu özgür bırakmaktır. Başka bir şey değildir. Azılı katiller olsa bile atamayız vatandaşlıktan. Onu vatandaşlıkta tutmalıyız ki yargılama hakkımı olsun. Elimizdeki bu kozu kaçırmak üzereyiz. Abdullah Öcalan da Türk vatandaşıydı, vatandaşlıktan çıkarılmadı. Çıkarsaydık Kenya da bu kadar rahat alabilir miydi?. Vatandaşlık duygusal tepkilerle birinden alınıp verilebilecek kavram değildir, hukuki ve teknik bir konudur. Vatandaşlıktan çıkarılması halinde Gülen ya vatansız ya başka ülkenin vatandaşı olacak. Vatansız olursa bir nevi mülteci konumuna düşecek. Halen suç işlemeye devam ederse ne yapacağız çıkarıldıktan sonra. Yurt dışında işlediği suçlardan dolayı yargılama hakkımız yok. Yeni bir darbeye kalkışırsa ne yapacağız? Yani Gülen'i tekrardan bir darbe yapamayacağının garantisi var mı? Varsa hükümetin elindeki verileri nedir?"

"130 KİŞİLİK LİSTEDE ADİL ÖKSÜZ NEDEN YOK?"



Vatandaşlıktan çıkarılabileceklerin yer aldığı listede, Adil Öksüz'ün neden olmadığını soran CHP'li Tanal, "Vatandaşlıktan atma kimin çıkarına. Hükümeti uyarıyorum, Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması durumunda iade talebi havada kalacak. Gülen sığınma hakkı talep edebilir. Gülen'e bu ödülü neden veriyor iktidar? Eğer yargılanırsa gerçekler ortaya çıkacak. AKP ile olan bağlantılarının ortaya çıkmaması için böyle bir yola başvurdular. Ayrıca vatandaşlıktan çıkarılacak olan 130 kişilik listede Adil Öksüz neden yok? Neye göre yapıldı liste? Bu bir tehlike teşkil etmiyor mu? Bu soruların bir an önce Bakan Bekir Bozdağ ve ilgililer tarafından cevaplandırılmalıdır?" dedi.