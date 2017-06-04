CHP : Şırnak'ta Askerin Beyni Yok Oldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, helikopter kazalarının tüm yönleriyle incelenmesi ve Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan askerler için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.



CHP'li Ağbaba'nın, Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için verdiği önergeyle Şırnak'taki kazaya ilişkin helikopterin düşmesinin kaza mı yoksa başka sebeple mi meydana geldiğinin ortaya çıkarılması, kamuoyunda dillendirilen iddiaların derinlemesine araştırılması ve yüksek gerilim hatlarından kaynaklı kazaların detaylı şekilde ele alınıp, bundan sonra benzer kazaların meydana gelmemesi adına gerekli önlemlerin alınmasının amaçlandığı belirtildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba tarafından Meclis Başkanlığı'na verilen araştırma önergesinde şöyle denildi:



"Bugüne kadar helikopterlerin yüksek gerilim hatlarına takılarak düşmesi sonucu onlarca askerimiz şehit düşmüştür. Son yıllarda gelişen kaza önleyici ve uyarı sistemleri, GPS olarak adlandırılan küresel konumlandırma sistemleri ile birlikte çalıştırılmaktadır. Arazi üzerindeki gerilim hatları, uçuş rotasına giren yükseltiler için önceden pilotları hem sesli hem de görsel olarak uyarmaktadır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 2010 yılında askeri helikopterlere Helikopter Engel Tespit Sistemi (HETS) takılması için çalışmalara başlamış, ihale, 2014 yılında acil ihtiyaç nedeniyle hazır alıma çevrilmiştir. Ancak acil alım yapılması istenen sistem aradan geçen 7 yıla rağmen halen alınıp helikopterlere takılmamıştır. Geciken her alım süreci daha fazla güvenlik personelimizin şehit olmasına sebep olmaktadır. Sistemin 172 helikopter için 2010'dan beri imza aşamasında bekletilmesi, bu sebeple engellenebilecek kazaların önüne geçilememesi kamuoyunda sert eleştirilere sebep olmaktadır.

"PİLOTUNUN GEÇİCİ GÖREVLE 2 GÜN ÖNCE ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİĞİ BELİRTİLMELİ"



Öte yandan, Ergenekon-Balyoz vb dava süreçlerinde hava kuvvetlerinde ve kara havacılık komutanlığında çok sayıda pilot ve uçuş ekibinin FETÖ kumpasları nedeniyle ordudan haksız ve hukuksuz yere atılmaları, bir kısım pilotun ise silah arkadaşlarına yapılan haksızlıkları görüp TSK'nın arkadaşlarına sahip çıkmamasından hareketle istifa ederek özel sektöre geçmeleri TSK'da büyük bir pilot ve teknisyen açığına sebep olmuştur. Pilot açığından hareketle daha az tecrübeli pilotların bölgede görevlendirildikleri, azalan personel sayısından kaynaklı daha az dinlenebilen, yoğun ve yorgun pilotların çok zor coğrafik şartları olan doğu ve güneydoğu da büyük fedakarlık gösterip tüm riskleri göze alarak çalıştıkları ifade edilmektedir. Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasının pilotunun geçici görevle 2 gün önce Şırnak'a gönderildiği de ayrıca belirtilmelidir.

"OLAY TÜM AÇIKLIĞIYLA KAMUOYUNA DUYURULMALI"



Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasının ardından olayın kaza olup olmadığı da sıklıkla dillendirilen iddialar arasında yer almaktadır. Kazada Şırnak'ın askeri anlamda beyni yok olmuştur. Çok önemli görevdeki komutanların şehit olmasına sebep olan olayın kaza mı yoksa başka bir sebeple mi meydana geldiği mutlaka tüm açıklığıyla kamuoyuna duyurulmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çok zor şartlar altında yetişen, önemli görevlerde bulunan, terörle mücadelede aktif rol alan personellerinin şehit düşmelerine sebep olan helikopter kazalarının tüm yönleriyle incelenmesi, Şırnak'ta helikopterin düşmesinin kaza mı yoksa başka sebeple mi meydana geldiğinin ortaya çıkarılması, kamuoyunda dillendirilen iddiaların derinlemesine araştırılması, yüksek gerilim hatlarından kaynaklı kazaların detaylı şekilde ele alınıp, bundan sonra benzer kazaların meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın Anayasa'nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Araştırma Komisyonu kurularak gerekli incelemelerin yapılmasını arz ederim"