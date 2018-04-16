CHP'nin Eylemi Öncesi Taksim Abluka Altına Alındı!

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, CHP üyeleri bugün saat 12.00 de Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapmayı planlıyor. Eylem öncesi polis bariyerlere Taksim Meydanı kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı’na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. CHP İstanbul İl Örgütü Yöneticileri “Meydanda oturma eylemi yapacağız. İzin verilmez ise İstiklal Caddesi’nden Galatasaray Meydanı'na yürüyeceğiz” dedi. CHP'liler Taksim'e geldi, polis oturma eylemine izin vermeyeceğini iletti. Gerginlik tırmanıyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2018, 11:32