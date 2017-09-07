CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu paylaştı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, resmi Twitter hesabından HDP Eş Başkan Vekili Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı mektubu paylaştı. HDP Başkanı Demirtaş, mektupta hakkında yapılan suçlamaların tamamının Anyasa'ya göre geçersiz olduğunu savundu. 20 Mayıs 2016 tarihinde Anayasa'ya koyulan ek bir madde ile dokunulmazlıkları kaldırılan bir çok milletvekilinin durumunu CHP Milletvekili Tuncay Özkan'a anlattı ve bu bilgiler ışığında HDP'ye yönelik yargılama süreçleri hakkında hukuksal değerlendirme yapılmasını istedi.