CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Sivas'ta askerlik yapacak !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun gideceği askeri birlik belli oldu. Oğul Kılıçdaroğlu yarın askeri birliğe teslim olacak.

ODTÜ'de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders veren Kılıçdaroğlu'nun yarın Sivas'taki askeri birliğe gideceği belirtildi.

Kerem Kılıçdaroğlu verdiği bir röportajda "bedelli askerliği reddettiğini" vurgulayarak "Normal bir şekilde askerliğimi yapmak istiyorum. Dolayısıyla düğünü askerlik sonrası yapmayı planlıyoruz" demişti.