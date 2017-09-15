CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı !

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında bu sabah flaş bir gelişme yaşandı. Başdanışmanı Fatih Gürsul ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı.

MİT TIRLARI KUMPASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi de olan eski hakim Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'daki adresinde gözaltına alındı. FETÖ'nün kamuoyunu etkilemeye yönelik örgütsel tavırlarına da destek verdiği belirlenen Çelik, İstanbul'a getirilecek.

ŞEHİT YAKINLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Celal Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun'da Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın cenazesine gönderilen CHP çelenkleri şehit yakınları tarafından istenmeyip boş bir bahçeye atılınca Kılıçdaroğlu adına Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na şehit yakınları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

CELAL ÇELİK'İN ÖZGEÇMİŞİ

Gözaltına alınan Çelik, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 99 yılında hakim olan Çelik, 2001 yılında Isparta Hakimi olarak atandı. Kırıkkale Çerkeş ve Yargıtay Tetkik Hakimi olarak görev yapan Çelik, 2011'de hakimlikten istifa etti. Çelik, kendi özgeçmişinde "Hakimlik mesleğinden istifa ettikten kısa bir süre sonra CHP Tüzel Kişiliği'nin ve sayın genel başkanın avukatlığını üstlenmiştir" ifadelerini kullanıyor.