CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , katıldığı bir televizyon programında çok önemli açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu daha önceden de yaptığı erken seçim açıklamasını yenileyerek hükümete "Hodri meydan diyorum; yerel seçimse yerel seçim, genel seçimse genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimiyse cumhurbaşkanlığı seçimi" ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu , ilk önce İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ardından Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istafa etmesi ve bunların ardından Melih Gökçek'in de istifa edeceğini açıklamasının ardından flaş açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu , "Melih Gökçek seçimle geldi. Siz seçimi demokrasi için vazgeçilmez olarak görüyorsanız gereğini yapın. Bir kişi çıkıyor, 'İstifa edeceksiniz' diyor, ama neden yok. Ne için istifa isteniyor. Ben hep diyorum bu ülkede diktatör var . " ifadelerini kullandı.