CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Haziran'da Bu Ülkeye Demokrasi Gelecek'

Kılıçdaroğlu, "İttifak yapacak mısınız?" sorusu üzerine ise, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Haziranda seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzle bir ay. Aydınlık bir ay haziran. Karanlığına az ama aydınlığın en fazla olduğu bir ay haziran.

Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran ayı aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepinize iyi haziranlar diliyorum.

Haziranın bir başka özelliği, haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz haziranı böyle görüyoruz… Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz.

Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kardeşliği, bu ülkeye barışı getirmek için. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini hepimiz biliyoruz.

Herkes evinde televizyon izlemekten bile neredeyse korkuyor. Ama haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek. Barış gelecek. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz huzur içinde evimizde oturacağız.

Demokrasiyi getireceğiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.



Benim adaylığıma gelince... Bizim partimizin bir özelliği vardır ben değil parti meclisimiz yetkili organlarımız belirlerler. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde parti meclisini toplayacağız ve adayımızı belirlemiş olacağız.

Görüşeceğiz diğer parti liderleriyle görüşeceğiz ve o çerçevede bir karar alacağız.

Şunu açık ve net söyleyeyim. Kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim Türkiye’de demokrasi huzur olsun insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diyorsa herkesi haziran ayında bekliyoruz.