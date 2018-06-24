CHP'li Tezcan: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır gözüken tablo budur (2) 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şu ana kadar açılmayan 110 bine yakın sandık olduğunu belirterek, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın, hiç kimse erken davul zurna çalmasın. Geride 40 milyon oy, geride açılmamış 110 bine yakın sandığın olduğu bir yerde yüzde 51.77 oy oranıyla kimse kendisini Cumhurbaşkanı seçildim diye ilan etmesin. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır gözüken tablo budur" dedi.



Seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'de takip eden Bülent Tezcan, kameraların karşısına geçerek kendilerine ulaşan sonuçlarla ilgili açıklama yaptı. Tezcan, Cumhuriyet Halk Partisi görevlilerinin verilerine göre şu anda 59 milyon seçmenden 18 milyon 973 bin 242 oyun sistemlerine girdiğini belirterek, şunları söyledi: "Sandık olarak da 180 bin 556 sandığın 71 bin 666'sı açıldı. Bu da açılan sanıkların yüzde 39'u. Bu tabloya baktığımızda Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 33.65, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüz 51.77, Meral Akşener'in yüzde 8.89, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 4.60. Yani bu kadar oy daha sisteme girmemişken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51.77. Bu şu demektir; yüzde 70'ye açılış yapan Anadolu Ajansı şu an itibariyle indiği rakamlara bakın. Bu sonuna kadar sandıkları, sayım döküm sonuçlarını takip etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hiç kimse erken gelin güvey olmasın, hiç kimse erken davul zurna çalmasın. Biz bu oyları adım adım takip edeceğiz. Bizim görevlilerimizin getirdiği sonuçlar esastır ve sabaha kadar bunları rakam rakam gireceğiz. Bu sürecin sonunda geride 40 milyon oy, geride açılmamış 110 bine yakın sandığın olduğu bir yerde yüzde 51.77 oy oranıyla kimse kendisini Cumhurbaşkanı seçildim diye ilan etmesin."



‘BU GİDİŞ, YÜZDE 45'LERE GİDİŞTİR’

CHP'li müşahitlere seslenen Tezcan, "Partili arkadaşlarım gözlerini açıp, kulaklarını tıkasın ve sonuçları takip etsin. Daha 110 bin sandık var. Burada Erdoğan'ın can çatlasa çıkarabildiği rakam 51.77'dir. Bu gidiş 45'lere doğru bir gidiştir. 50'lerin altına gidiştir. Seçim ikinci tura kalacak. Sandık görevlilerimizi aynı hassasiyetle işlerini yapmaya devam etmeye çağırıyorum. Biz burada sabaha kadar takip edeceğiz. Gece boyunca bizdeki verilerle kamuoyunu bilgilendireceğiz. İnşallah 8 Temmuz'da ikinci oylamada Türkiye huzurlu, güzel bir seçimin sonucunu hep beraber yaşayacak" ifadelerini kullandı.

