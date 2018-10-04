CHP'li Taşcıer: Bebek görmeye gidecekler altın yerine bebek bezi takabilir 

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bebek bezine gelen zammı anımsatarak, "Bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var, artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler" dedi.CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bebek bakım ürünlerindeki fiyat artışlarını eleştirdi. Gamze Taşcıer, 50 gün önce Nehir adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdiğini belirterek bir anne olarak bebek bakım ürünlerine yapılan zammı yakından hissettiğini söyledi. Kurdele ve çengelli iğne taktığı bebek bezini kürsüden gösteren Gamze Taşcıer, bebek görmeye gideceklerin gram altın yerine bebek bezi takmalarını önerdi.Milletvekili Gamze Taşcıer çocuğuna mama alamayan ebeveynlerin psikolojisinin iyi olmayacağını kaydederek şunları söyledi:



"Zamlanan doğalgaz borcunu mu elektrik faturasını mı kirasını mı ödesin, çocuğuna üst baş mı alsın yoksa çocuğunu okula gönderip okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın? 'Kriz, miriz yok, hepsi psikolojik' dedikleri, anne ve babaları nasıl etkiliyor, bir örnekle anlatayım: Bebek bezinin maliyeti bir yılda yüzde 100 arttı. Yeni doğan bir bebek günde ortalama 10 kez bez değiştiriyor. İçerisinde 168 tane büyük boy bezin paket fiyatı 190 lira. Bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var, artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler. Aynı dönemde bebek mamalarına yüzde 100, pişik kremlerine ise yüzde 70 zam geldi. Tabii sarayda yaşayanlar, ismini dahi bilmediğimiz içeceklerle beslenenler elbette yurttaşın ekonomisini bilemez, asgari ücretlinin sorununu anlayamaz. Çocuğuna mama alamama psikolojisini, bunu yaşamayan anne babalar anlayamaz. Yakın zamanda çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir babayla sarsıldık. Biz artık böyle haberler görmek istemiyoruz. İnsanları çocuklarıyla sınamasınlar."



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-Gamze Tışcıer'in konuşması

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKANRA ,()