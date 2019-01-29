CHP'li Öztrak'tan HDP açıklaması: Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmaması ile ilgili, "Bizim kiminle ittifak yaptığımız Genel Başkanımız tarafından açıklandı. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Ama kimse de bizden niyet okumamızı beklemesin" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarının karşısına çıktı. AK Parti iktidarını eleştiren Öztrak, ekonomide gökyüzünün karardığını ve milletin kendini fırtınalı denizin ortasında, kaptansız kalmış bir gemide hissettiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik ABD'nin tutumuna ilişkin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Mazallah ABD, seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nu tanırsa ne yaparız?" dediğini belirten Öztrak, "Sayın Bahçeli merak etmesin; sadece ABD değil, bütün dünya bizi bilir. Bizim Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'nda emperyalizme attığımız tokadı ve gücünü sadece aziz milletimizden alan Kuvayı Milliyecilerin partisi olduğumuzu gayet iyi bilirler. Bahçeli bu saçma sapan işleri bıraksın. Saraya bu kadar kıyakçılık yaparsa sonu sarayın ayakçısı olmak olur. Ben bunu kendisine hatırlatmak isterim. Bunların bu kadar hadsizleşmeleri, seçimi kaybettiklerini artık iyice gösteriyor" diye konuştu.

TUNÇ SOYER TARTIŞMALARI

Öztrak, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e ilişkin tartışmalarla ilgili ise "Tunç Soyer, İzmir'de çok büyük heyecan yaratan ve tüm İzmirlileri kucaklamaya hazır olan ve İzmir'in hiçbir ilçesinde ayrım yapmadan, İzmir'de dünyanın en gelişmiş yaşam standartlarını geliştirebilecek bir kadroyla harekete geçiyor. İzmirliler de bunu görmüş vaziyette. İktidarın ve onun bekçisinin telaşı da bundan. İnsanların geçmişine, babasına ya da sülalesine bakıp buradan bir husumet çıkarmaya çalışmak çaresizliğin ta kendisidir" dedi.

'KİMSEDEN BİR ŞEY GİZLEMİYORUZ'

Bir gazetecinin ''HDP'nin 7 büyükşehirden aday çıkarmamasını nasıl yorumluyorsunuz?'' sorusuna ise Öztrak, ''Bizim kimle ittifak yaptığımız Genel Başkanımız tarafından açıklandı. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Ama kimse de bizden niyet okumamızı beklemesin. 'Bir yerlerden ben aday çıkarmıyorum' diyorsa bir parti, bu onun kendi iç meselesidir. CHP ve İYİ Parti, milli bir iş birliğini gerçekleştirmişlerdir. Şimdi bu iş birliğinin sandıkta çok büyük milli bir mutabakata dönmesini bekliyoruz. Bu çerçevede diğer partilere oy veren tüm seçmenlerin oylarına talibiz. 57 milyon seçmenin tamamının oyuna talibiz'' diye cevap verdi.

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-CHP'li Öztrak açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU / ANKARA,()