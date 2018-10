CHP'li Öztrak: McKinsey meselesinden rahatsız olmuşlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "McKinsey meselesinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı son derece rahatsız olmuş. Hemen işin kolayına gitmiş. Sorulara cevap vereceği yerde meseleyi ezan meselesine, bayrak meselesine ve hamasete çekmeye çalışmış. Zaman hamaset zamanı değildir. Pazar yangın yerine dönmüş. Çarşı yangın yeridir. Market arabalarında kasaya gelindiğinde mallar boşaltılmaktadır fatura çok yüksek diye" dedi.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı sarayda Diyanet camiasını ağırlamış ve Diyanet camiasını ağırlarken siyaset yapmış. Son dönemdeki gelişmeler camiye, kışlaya ve adliyeye siyaset girince memleketin ne hale geldiğini gösteriyor ama bir türlü bundan ders almamakta ısrar ediyorlar. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıkıştığı her noktada maalesef dini siyasete alet etmekten kaçınmıyor'' diye konuştu.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Öztrak, ''Diyanet camiasının orada kendisini dinlerken, ilginç bir şekilde siyasetle ilgili sözlerinde hem Diyanet İşleri Başkanı hem de camia alkışlıyor. Neyi alkışladıklarının farkında olmadan. Camilerin yakılmasından yıkılmasından bunlardan bahsediliyor ama aslında bunların ne olduğunu en iyisi bilmesi gereken bu camia, her nedense sarayın başı ne söylese alkışlıyor'' dedi.'ZAMAN HAMASET ZAMANI DEĞİLDİR'Ekonomideki gelişmeleri değerlendirerek konuşmasını sürdüren Faik Öztrak, şunları kaydetti:''Dün AK Parti Genel Başkanı, bizim Genel Başkanımızla ilgili olarak 'Sen ne anlarsın ezandan Kuran'dan' diyor. Ben de bu lafları hangi nedenle ve niye söyledi diye baktım. Sonra gördüm ki dün Genel Başkanımız yaptığı konuşmada McKinsey ile ilgili bazı sorular sormuş. Demiş ki 'Siz, ekonomiye yapılan saldırı, dışarıdan yapılan saldırı, ezanımıza bayrağımıza yapılan saldırılardan farksızdır, diyordunuz; Şimdi ne oldu da bir yabancı şirketi ekonomimizi denetlemek üzere iş başına getiriyorsunuz?' diye soruyor. Öyle anlaşılıyor ki McKinsey meselesinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı son derece rahatsız olmuş. Hemen işin kolayına gitmiş. Sorulara cevap vereceği yerde meseleyi ezan meselesine, bayrak meselesine ve hamasete çekmeye çalışmış. Zaman hamaset zamanı değildir. Pazar yangın yerine dönmüş. Çarşı yangın yeridir. Market arabalarında kasaya gelindiğinde mallar boşaltılmaktadır fatura çok yüksek diye.'''BUNLARIN HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL'Açıklanan enflasyon rakamıyla ilgili de eleştiride bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak şunları söyledi:''Yüzde 6'nın üzerindeki enflasyon rakamı dünyadaki 155 ülkenin yıllık enflasyon rakamına eşittir. Ancak biz bu enflasyonu bir ayda yaşadık. Bunun sıkıntısı içinde de AK Parti Genel Başkanı bugün sarayda Diyanet camiasını toplamış, esip yağıyor. CHP'nin cami yaktığı, cami yıktığı hikayeleri defalarca kendisine anlatılmasına rağmen yine havalarda uçuşuyor. Bunların hiçbiri gerçek değil. Yunan askerinin Mihalıççık'tan kaçarken yaktığı camiyi, bunlar 'CHP yaktı' dediler. Sonra da bu camiyi CHP'nin onardığı ortaya çıktı. Dün akşam Üsküdar'da Esentepe Camisi'ni yıktılar. 'CHP cami yıktı' diyorlar ama daha dün akşam Üsküdar'da kendi belediyeleri Esentepe'de cami yıktı. Daha önce de bunların bu tür eylemleri vardı. Malatya'da alışveriş merkezine yer açmak için cami yıktılar. Kendi belediye sınırları içindeki camileri SSK'ya teminat olarak gösterdiler. Şimdi bunları yapan bir iktidar CHP'yi suçluyor."'BU, ÜLKENİN MESELELERİNİ KARARTMAKTIR'"Millet hayat pahalılığı altında eziliyor" diyen Öztrak, ''İşçi eziliyor, memur eziliyor, çiftçi eziliyor ama biz cami yakmaktan, cami yıkmaktan söz ediyoruz. Bu açıkçası ülkenin gerçek meselelerini karartmaktır. Yanlış politikalarıyla bu ekonomiyi savunmasız bırakanlar, dışarıdan borçlanmak nedeniyle dışarıdan ülkeyi emir alır hale getirenler şimdi bu sıkıntıyla konuyu ve gündemi başka yere doğru çarpıtmak istiyorlar. Bizim sormuş olduğumuz McKinsey ile ilgili sorular, iktidarın bu krizle ilgili sorumluluğunu ortaya çıkaracak sorunlar, Türkiye'nin gerçek meselelerine el atan gerçekçi, ayakları yere basan bir programın yapılması için önerdiğimiz 13 tane konu başlığı, şu anda Türkiye'nin üzerine gitmesi gereken temel konulardır. Türkiye'de bir an önce ayakları yere basan programı ortaya koyamazsak ne bu hayat pahalılığıyla ne durgunlukla mücadele etmemiz mümkün olmayacaktır'' diye konuştu.KAMU BANKASINA İŞSİZLİK FONU'NDAN PARA VERİLMESİÖztrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün akşam yaptığı açıklamaları da hatırlatarak eleştirilerini şöyle sürdürdü:"Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı, '3 tane kamu bankasına İşsizlik Fonu'ndan para verildiğini' onaylıyor. Ve diyor ki 'Bu, devlette, kamuda kaynakların etkin kullanımıdır.' Bu 3 kamu bankasına sermaye olarak İşsizlik Fonu'ndan verilen para, işsizin parasıyla borcunu ödeyemeyen şirketi kurtarma operasyonudur. Bugüne kadar hep söyledikleri 'Özel sektör işini bilir. Özel sektörün borcu devletin borcu değildir' dedikleri olay ise sonunda şöyle olmuştur: Özel sektörün borcu yavaş yavaş artık devletin ve milletin borcu olmaya doğru hızla gitmektedir. 11 milyar TL para 3 tane bankaya İşsizlik Fonu'ndan ödenmiştir. İşsizlik Fonu bugün işsizliğin hızla arttığı bir ortamda işsiz kalanlara işsizlik maaşı ödemek için kurulmuş olan bir fondur. Bunların hepsinin üzerini örtmek için ise şimdi dinimize, imanımıza sığınan birtakım retoriklerle iş götürülmeye çalışılmaktadır. Zaman hamaset yapma zamanı değildir. Zaman bir an önce önlem alma zamanıdır.''

