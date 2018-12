CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanı meşru değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanının sahip olduğu her türlü imkana sahip olan AKP Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı ile millet önünde yarışıyor. Bunun neresi adil bir yarış? Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, gerçekten milletin cumhurbaşkanı değildir ve meşru da değildir" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2018 yılını değerlendirdi. Türkiye'nin, dünyada en yüksek enflasyona sahip 10 ülke arasında yer aldığını kaydeden Öztrak, "2018 yılı; 2 günde bir sofrasına bir kap et yemeği koyamayan, iş bulamayan, evlenemeyen, hayal kuramayan yüz binlerce vatandaş için zor bir yıl. Türkiye, 2018'den aldığı derin travmayla 2019'a giriyor. 2018, Türk ekonomisinde risk ve belirsizliklerin arttığı ciddi bir yıl oldu. Türk lirasının değeri, dolar ve avro karşısında tarihi düşüş yaşadı. Türk lirası, dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetti. TL, Arjantin'den sonra kendi liginde en fazla değer kaybeden para. 2018'de ticari kredi faizleri yüzde 28 seviyesine geldi. Politika faizi yüzde 8'den 24'e çıktı. Politika faizleri itibarıyla bakıldığı zaman dünyada en yüksek 3'üncü ülkeyiz. Bizim önümüzde Arjantin ve Surinam var. 2018, ekonomide risk ve belirsizliğin arttığı bir yıl oldu. Ekonomik daralmaya ek olarak yüksek enflasyon var. Dünyada en yüksek enflasyona sahip 10 ülkeden biriyiz. Milli gelirimiz 88 milyar dolara düştü 2018'de. 2008'de milli gelir, 765 milyar dolardı. Bu rakam, Türkiye'nin 10 yıl gerilediğini gösteriyor" diye konuştu.



'ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARI HER GEÇEN GÜN BOZULUYOR'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaramadığını ve Türkiye'nin yanlış politikalar sonucu ilk 10 ekonomiye girme imkanının kalmadığını savunan Öztrak, şunları söyledi:

"Sarayın satın alma gücünden bahsediyor. Bunlar milletten koptu. Bulundukları mahalleden diğer mahalleye taşınırken diğer komşularını unuttular. Geçtiğimiz hafta açıklanan yeni asgari ücrete bakalım. Biz asgari ücretin 2 bin 200 olması gerektiğini söylemiştik. Onlar 2'yi yer değiştirerek 2 bin 20 lira verip, algı yönetimi yapıyorlar. Sanki bizim söylediğimizi vermiş gibi. 3 milyon 666 bin kayıtlı işsiz var. Ana- babaların umudu, gençlerimizin her 100'ünden 22'si işsiz. 5'te 1'inden fazlası. Her 3 işsizden 1'i üniversite mezunu. Saraya bakınca onların bu işsizliği görmesi mümkün değil. Saraydan, Beştepe'den millete dürbününü ters tutarak bakıyorlar. Milleti duyamıyorlar, göremiyorlar. Esnafın durumu da aynı. Türkiye Bankalar Birliği'nin rakamlarına göre protesto edilen senet tutarı yüzde 42 artmış ve 15 milyar TL'ye çıkmış. 2018'de yaşanan konkordato furyası çabası. Vatandaşın da şirketlerin de bilançoları her geçen gün biraz daha bozuluyor."



'YAPTIKLARI ASPİRİN VE PANSUMAN TEDAVİSİ'

Yerel seçim çalışmaları için Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı olması nedeniyle devlet imkanlarını sınırsız kullanacağını ileri süren Öztrak, "31 Mart'ta milletin göstereceği sarı kart, sarayın kimyasını bozuyor. AKP Genel Başkanı, hiçbir sınırlama olmadan, cumhurbaşkanı makamı olduğu için sınırsız devlet imkanlarını kullanacak. Anayasa çiğnediler. Meclis Başkanı'nın istifa etmeden aday olmasının önü açılıyor. İstanbul'da seçimi kaybedeceklerini görüyorlar, 'Bari Meclis Başkanlığı'nı da kaybetmeyelim' diyorlar. Siz IMF ile söz kesmişsiniz, nişanı ve nikahı birlikte 31 Mart'tan sonra yapacaksınız. Ekonominin tüm dengelerini dağıtacak bu işi toplama görevini IMF'ye havale edecek. Yaptıkları sadece aspirin ve pansuman tedavisi" dedi.



'CUMHURBAŞKANI MEŞRU DA DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benim cumhurbaşkanım değil" sözlerini eleştirmesini de değerlendiren Faik Öztrak, şöyle konuştu:

"OHAL sürecinde yapılan referandumun adil olmadığı bilinir. Tüm referandum süresinde karşı taraf, devletin imkanlarını kullandı. Muhalefetin sesini duyurma imkanı kısıtlıydı. Bunlara rağmen 'Ben yüzde 52 oy aldım' diyor. Yüzde 50 ile Türkiye'de rejimi değiştirmeye kalktınız. Yarısı 'Hayır', yarısı 'Evet' dedi; diyorsunuz. Gerçekten bu rakam var mı, yok mu; belli değil. Manzara ortada. Bu yapılan, bu süreçte getirilen sistem ne kadar meşrudur? Cumhurbaşkanı dediğiniz zaman cumhurbaşkanını kastedersiniz. Sen cumhurbaşkanı olmak istiyorsan parti genel başkanlığından vazgeçeceksin. Bugün ki sürece bakın; cumhurbaşkanının sahip olduğu her türlü imkana sahip olan AKP Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı ile millet önünde yarışıyor. Bunun neresi adil bir yarış? Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, gerçekten milletin cumhurbaşkanı değildir ve meşru da değildir."

CHP Sözcüsü Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kemal Kılıçdaroğlu için "Hırçın üslubundan vazgeçmeli" sözlerinin anımsatılması üzerine, "Genel başkanımızın üslubunu kusura bakmayın; kalkıp, 'Sert' diye, 'hırçın' diye eleştirmeye özellikle onların hiç hakkı yok" dedi.

