CHP'li Özel: Amaç enflasyonla mücadele ise doğal gaz zammını geri al

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, enflasyonla mücadeleye ilişkin "Amaç enflasyonla mücadele ise Ekim ayındaki doğal gaz zammını geri al. Rakamlara değil, zihinlere müdahale etmeye çalışıyor. Aynı cümle içinde 'Kriz yok, Kılıçdaroğlu sizi kandırıyor' diyor" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel enflasyonla mücadeleye ilişkin, "Makro ekonominin konusudur enflasyonla mücadele. Daha geçen ay YEP ilan edilirken damadın aklına gelmeyen şimdi aklına gelmiş enflasyonla mücadele ediliyor. Yaptığı iş yüzde 10 fiyat indirimi yapmak. İndirimleri internetten duyuracaklarmış. Bazı dernekler yapar indirimi internetten duyurur. Bu devlet yönetim işi değil, dernek yönetim işi. Bu tip baskılamaların istihdam üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler var. Bu tür baskılamaların işe yaramayacağını söyleyenler var. Atatürk Orman Çiftliği indirim açıklamış. Sanıyorsunuz ki süte indirim yapıyor. Keçi dondurmasına indirim yapıyor. Et süt kurumu indirim yapıyor. Sanıyorsunuz ki ete tavuğa indirim var. Salama sucuğa indirim var. Yılbaşına kadar doğal gaza zam yapmayacağız diyor damat. Geçen ay ne yaptın? Yüzde 18 zam yaptın. Diyor ki üç ay daha yapmayacağım. Vatandaş şöyle okusun; 91 gün sonra yine zam yapacağım. Amaç enflasyonla mücadele ise Ekim ayındaki doğal gaz zammını geri al. Rakamlara değil zihinlere müdahale etmeye çalışıyor. Aynı cümle içinde 'Kriz yok, Kılıçdaroğlu sizi kandırıyor' diyor" diye konuştu.



'ARABİSTAN GÖNDERİYOR ADAMINI, İŞİNİ BİTİRİP DÖNÜYOR'

Özgür Özel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye açısından utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Arabistan dünyanın hangi ülkesinde özel jetle adamlarını yollayıp birini katledip parçalara ayırıp ülkesine götürecek. Adam Arabistan'ın adli tıp kurumu başkanını getirmiş. Parçalamaya uygun parçalamaya. Arabistan gönderiyor adamını, işini bitirip dönüyor. Bizimkiler öyle bakıyor. Hadi bakalım bunu Arabistan başka yerde yapsın."



'MİLLETİNVEKİLLERİNİN KANUN TEKLİFİNİ ELİNDE TUTMAYA YETKİN YOK'

Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifini verdiklerini anımsatarak şöyle dedi: "Tekliflerimizi verdik. Burada açıklıyorum. Bütün Türkiye bunu bekliyor. Her partiden kanun teklifi var mı? Yok arkadaşlar. MHP ağzından kaçmış sözünü tutamıyor. Bu kanun tekliflerinin hiçbirini komisyona sevk etmemiş Meclis Başkanı. Meclisin yasa yapma yetkisine darbe girişimidir. Milletin vekili kanun teklifi veriyorsa onun sevk etmeyip elinde tutmak milletvekilinin teklif verme hakkını gasp etmiş olurlar. Komisyonu olağanüstü toplantıya çağıracağız. Ama komisyonda teklif yok. Binali amca almış üstüne oturmuş. Binali beye çağrımızdır senin milletin vekillerinin kanun teklifini elinde tutmaya yetkin yok. 3 aydır kanunun elinde tutulması resmen aldığın bir talimatın yerine getirilmesidir. "



'SİYASET TERİMLERİ YERİNE NEOKLASİK TERİMLER KULLANIYORLAR'

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'siyasi kombin' sözlerine ilişkin de şunları söyledi: "Bahçeli ve MHP yönetiminin AKP ile kurduğu ilişkinin kendisi siyasi ilişki değil zaten. Bu yeni moda ilişkide onlar herşeyi istesin yap. Ama sen iste onlar yapmasınlar. Siyaset terimleri yerine neoklasik moda terimleri kullanmaya başladılar. Kombinin, korkuya faydası yok. İstanbul'a aday göstermediler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Özgür Özel açıklama

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,()