CHP'li Erdoğdu: 3. Havalimanında yapılan yolsuzluk 32 milyar TL olup, bu kamu bütçesinin yüzde 5'i kadardır 

'GÜVENLİ VE TAM BİR BİÇİMDE AÇILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'
Aykut Erdoğdu, İstanbul 3. Havalimanı ile ilgili işletme güvenliğini tehlikeye sokacak ve işletme maliyetlerini çok artıracak önemli teknik eksikliklerde bulunduğunu savunarak şunları kaydetti:
"3. Havalimanı inşaatına 2 milyar 590 Milyon Avro, işletme süresinde 2 milyar 90 milyon Avro yolsuzluk yapılarak İGA ortaklarına 4 Milyar 590 Milyon Avroluk haksız kaynak aktarılmıştır. Bu yolsuz proje ile İstanbul'un kuzey ormanları katledilmiştir. Sorunsuz çalışan Atatürk Havalimanı birçok mali ve hukuki bilinmezlik içinde çürümeye terk edilmiştir. İstanbul 3. Havalimanı uçuş güvenliği açısından ciddi riskler taşımaktadır.
İstanbul 3. Havalimanı'nın ne 29 Ekim 2018 tarihinde ne de 31 Aralık 2018 tarihinde tam ve güvenilir bir şekilde işletmeye açılması mümkün değildir. Milli bayrak taşıyıcısı THY resmen dayak yemektedir. Yeterli tesis yapılmadan açılışa zorlanan THY yeme-içme, kargo ve teknik bakım onarım gibi en temel operasyonları yeni havalimanına 35 kilometre uzakta bulunan AHL'den taşıma sistemi ile yapmak zorunda bırakılmıştır.
İstanbul Havalimanı ile ilgili olarak 5 yıl önce ihalenin yapılmasından önce yaptığımız bütün iyi niyetli uyarılar başta Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerden düşmanca bir karşılık görmüştür. Yaptığımız bütün uyarılarda haklı çıktık. Bu uyarılarımız bilinmesine rağmen milli servetimiz kör bir cehalete bitmez bir aç gözlülüğe kurban edildi. İstanbul'un Kuzey Ormanlarını katleden ve dünya yolsuzluk tarihinin en büyük 2. yolsuzluğuna konu edilen 3. Havalimanı projesinin yakın zamanda iflas ettirilerek aynı Telekom'da olduğu gibi kredi garantileri yüküyle kamuya geçeceğini şimdiden görüyoruz. Kamu malını korumak ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak için karınca kaderince verdiğimiz bu mücadeleyi 3. Havalimanında gayri insani koşullarda çalışan, tahta kutularıyla dolu yataklarda uyumak zorunda bırakılan, her gün servis önlerinde saatlerce bekletilen, maaşları eksik ödenen ve haklarını aradıkları için zulme uğrayan 3. Havalimanı işçilerine armağan ediyoruz. Hem 81 milyon insanımızın hakkını ve hem çalıştırdıkları işçilerin alın terini çalan bu yolsuzluk çetesi ile er geç hesaplaşacağız. Hak doğrudan yanadır."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Aykut Erdoğdu nun açıklaması
Haber:Nursima KESKİN- Kamera:Kaan ULU / ANKARA ,()