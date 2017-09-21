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CHP İzmir Milletvekili Sertel: Adalet Bakanı Türkiye'de kaç tutuklu gazeteci olduğunu bilmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin isimlerinin ve sayısının açıklanmasına ilişkin soru önergesine cevap veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu gazeteci sayısını açıklayamadığını belirtti.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:52
CHP İzmir Milletvekili Sertel: Adalet Bakanı Türkiye'de kaç tutuklu gazeteci olduğunu bilmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin isimlerinin ve sayısının açıklanmasına ilişkin soru önergesine cevap veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu gazeteci sayısını açıklayamadığını belirtti. Sertel "Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şubat ayında tutuklu gazeteci sayısını 30 olarak açıklamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Temmuz ayında yaptığı açıklamada 'yalnızca 2 tutuklu gazeteci var' demişti." dedi. 

'İşlendiği iddia edilen suçların gazetecilik kapsamında olup olmadığının önemli'

Sertel, meslek örgütlerinin açıkladığı rakamlarla hükümet kanadının yaptığı açıklamaların örtüşmemesi nedeniyle soru önergesi veren ve kamuoyunun birinci ağızdan bilgilendirilmesini istediğini ve kendisine Bakan Addulhamit Gül tarafından verilen yanıtın kafaları karıştırdığı belirtti. 

Sertel,  "Bakan Gül tarafından verilen yanıtta, 'Ceza infaz kurumuna alınan kişilerle ilgili tutulan bilgi formunda kaydedilen veriler hükümlü ve tutukluların beyanları esas alınarak oluşturulduğundan, mesleği olmadığı halde gazeteci olduğunu söyleyen veya mesleği olduğu halde başka meslek beyanında bulunan kişilerin olabileceği; ceza infaz kurumlarında bulunan ve mesleğini gazeteci olarak bildirenlerin sayısını esas alarak değerlendirme yapmanın eksik ve yanlış olacağı; işlenen veya işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyetleri kapsamında olup olmadığının önemli olduğu değerlendirilmektedir' denilerek sayı ve isim vermekten kaçınıldı. " diye konuştu. 

'Kim gazeteci kim değil belirleyemiyorlarmış'

Sertel, "Yaklaşık bir yıl önce tutuklu gazetecilerin sayısının ve isimlerinin açıklanması ve kaçının basın kartı sahibi olduğuna ilişkin verdiğim soru önergesine verilen cevaba göre Türkiye'de tutuklu gazeteci yok diyebiliriz! Adalet Bakanı, kim gazeteci kim değil belirleyemediklerini vurgulamış. Bunları açıklamaya cesareti yok. Bakan ne eski Bakan gibi ne de Cumhurbaşkanı gibi düşünüyor olmamalı ki herhangi bir sayı vermekten kaçınmış. Demek ki Bakan sayıyı bilmiyor. Bilseydi açıklardı. Kamuoyu önünde bir kez daha soruyorum, Adalet Bakanı cezaevlerinde kaç gazeteci olduğunu açıklamalıdır" diye konuştu.

'Bakan bilmiyor diye Türkiye'de tutuklu gazeteci yok diyebilir miyiz?'

Sertel, şunları söyledi: "Gazeteci olan hiçbir şartta mesleğini gizlemez. Gazeteci olmayan da gazeteciyim demez. Siz hiç musluk tamircisinin veya başka bir meslekteki kişinin gazeteciyim diye beyanda bulunduğunu gördünüz mü? Veyahut gazetecinin 'ben tesisatçıyım' dediğini işittiniz mi? Tutukluların mesleki beyanlarına inanmamak bakanlığın ve iktidarın ayıbıdır. Beyanlarının yanı sıra tutuklanmadan önce kaç kişinin basın kartı vardı, sonrasında kaçının kartı iptal edildi, kimler hangi kurumlarda çalışıyordu? Bunlara bile bakmak yeterli iken Adalet Bakanı 'bilmiyorum' demiş. Bakan bilmiyor diye Türkiye'de tutuklu gazeteci yok diyebilir miyiz? Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Ali Bulaç, Murat Aksoy, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Murat Aksoy, Akın Atalay, Nazlı Ilacak, Mediha Olgun ve diğerleri. Bunlar gazeteci değil mi? Sayın Bakan bu isimler için ne düşünüyor?"
 

Son Güncelleme: 21.09.2017 15:58
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