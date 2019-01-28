CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ(GÖRÜNTÜLERLE)

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi Twitter hesabından attığı 2 tweetle il başkanlığı görevinden istifasını geri çektiğini açıkladı. Kaftancıoğlu akşam saatlerinde Twitter hesabından istifa ettiğini açıklamıştı. Gece saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelen Kaftancıoğlu ve il yönetimi yaklaşık 4,5 saat basına kapalı toplantı yaptı. Toplantının ardından yine twitterdan yaptığı açıklamayla istifadan vazgeçti. Kaftancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri açıklama yapmadan il binasından ayrıldı.

Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.

2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum.

Görüntü dökümü:

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-Canan Kaftancıoğlu'nun araba içindeki görüntüsü

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