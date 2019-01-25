CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU: 19 BİN 502 YIĞMA TAŞIMA SEÇMEN TESPİT ETTİK

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da seçmen listeleriyle ilgili yaptıkları itirazlar ve sonuçlarına ilişkin hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı. İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 19 bin 502 yığma taşıma seçmen tespit ettiklerini belirten Kaftancıoğlu, "İlçe seçim kurullarına itirazlarımızı yaptık. Seçim kurullarınca açıklanan ilk kararlara göre, İstanbul'da 5 bin 862 seçmenin kaydı düşürüldü. Şu anda devam eden 13 bin 680 seçmen var. Bunların da yığma taşıma seçmen olduğu aşikar. Bugün İl Seçim Kurulu'nun önünde bu seçmenlerin iptali için çağrımızı yapıyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu bir grup partiliyle birlikte İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. İstanbul'da seçime hile karıştırılmaya yönelik girişimler olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "Bu kez atı alan Üsküdar" geçemedi. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük seçim hilelerinden biri, hayata geçmeden fark edildi ve büyük ölçüde engellendi" dedi.

"İTİRAZLARIMIZI YAPTIK"

Kaftancıoğlu, "CHP olarak titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 19 bin 502 yığma taşıma seçmen tespit ettik. Birçok ilçede seçim sonuçlarını değiştirebilecek sayılarda yapılan bu yığma seçmen girişimi duyarlı vatandaşlarımızın ve emektar örgütlerimizin çalışmaları sonucu engellendi. İstanbul ilinde 19 bin 502 taşıma seçmenin kaydının düşürülmesi için ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı yaptık. Seçim kurullarınca açıklanan ilk kararlara göre, İstanbul'da 5 bin 862 seçmenin kaydı düşürüldü. Örneğin Adalar'da 178, Üsküdar'da 1552, Çatalca'da 1923, Beyoğlu'nda 100, Bahçelievler'de 245, Ataşehir'de 333, Gaziosmanpaşa'da 134, Güngören'de 211 ve bunun gibi bir çok ilçede onlarca yüzlerce yığma ve taşıma seçmen iptal edildi" diye konuştu.

"SEÇİMLERE HİÇBİR ŞEKİLDE ŞAİBE KARIŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

39 ilçede, seçmenlerin kayıtlı oldukları evlerde tek tek kontrol edildiklerini söyleyen Kaftancıoğlu, "Metruk binalarda veya bir dairede fazla seçmen olduğu görüldüğü yerlerde emektar Cumhuriyet Halk Parti örgütümüz hem kolluk kuvvetlerine bilgi verdi seçmen kontrolü için, hem de ilçe seçim kurullarına itirazlarını yaptı" dedi. Geriye kalan seçmenlere yönelik bugün ikinci itirazlarını yaptıklarını ve bugün ikinci itirazlarının sonuçlanacağını da ifade eden Canan Kaftancıoğlu şunları söyledi:

İstanbul'da seçimlere hiçbir şekilde şaibe karşımasına izin vermeyeceğiz. İstanbul halkı şunu rahatlıkta hissetsin ki, yığma taşıma seçmenlerin tamamının takipçisi olup iptal ettirdiklerimiz gibi diğer seçmenleri de iptal ettireceğiz. Şu anda devam eden 13 bin 680 seçmen var. Bunların da yığma taşıma seçmen olduğu aşikar. Biz bugün İl Seçim Kurulu'nun önünde bu seçmenlerin iptali için çağrımızı yapıyoruz. Hukuk dışı karar çıkarsa bu seçmenlerin iptali için elimizden gelenleri yapacağız. CHP İl Başkanı olarak, İstanbul'da seçime hile karıştırılmasına bugüne kadar asla izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

Basın açıklamasının ardından CHP'liler dağıldı.

EN FAZLA İTİRAZ ÜSKÜDAR'DA

Basına dağıtılan ilçe ilçe itirazlar ve sonuç raporuna göre Zeytinburnu, Sultanbeyli, Esenler, Esenyurt, Beykoz ve Bayrampaşa'da herhangi bir itirazda bulunulmadı. En fazla itiraz Üsküdar'da yapıldı. Buna göre Üsküdar'da 7 bin 42, Çatalca'da 4 bin 4, Sancaktepe'de 2 bin 59, Bahçelievler'de bin 100 seçmen hakkında itirazlarda bulunuldu. Çatalca'da bin 923, Üsküdar'da bin 552, Bahçelievler'de 245 seçmenin kaydı dondurulurken, Sancaktepe'deki itirazların tümü reddedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde toplanan grup

-Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar