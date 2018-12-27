CHP İBB BAŞKAN ADAYI EKREM İMAMOĞLU'NU TANITACAK

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL,()

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için tanıtım toplantısı gerçekleştiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekillerinin de katılacağı tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Toplantıda İmamoğlu'nun İstanbul için vaatlerini açıklaması bekleniyor. Toplantı için çok sayıda partili sabah 09.30 itibari ile salona gelmeye başladı. Tanıtım toplantısının yapılacağı salonda son hazırlıklar 10.20 sıralarında tamamlandı.



Görüntü dökümü:

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-Toplantı için kongre merkezine gelenler

-Toplantı salonundan genel ve detaylar

