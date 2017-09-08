CHP'den referandum için çok sert tepki :'Tanımıyoruz'

Musul Başkonsolosu olarak görev yaparken 48 personeli ile birlikte IŞİD tarafından kaçırılarak, 101 gün rehin tutulan eski Büyükelçi Öztürk Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılacağı açıklanan Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumuna tepki gösterdi. Yılmaz, CHP olarak referandumun yapılması halinde gayrimeşru göreceklerini, çıkan sonucu tanımayacaklarını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, referandumu tek taraflı bir adım olarak gördüklerini, bunun Irak’ın toprak bütünlüğünü ihlal edecek bir gelişme olduğunu söyledi. Barzani’nin kendilerinden ve çevre ülkelerden uyarıları ciddiye almadığını belirten Yılmaz, “Referandum yapılırsa gayrimeşru olarak göreceğiz, çıkan sonucu tanımayacağız. Hükümetin de gerekli duyarlılığı göstermesi gerekir. Bölgede IŞİD belası temizlenmemişken, bu yönde tek taraflı oldubitti anlayışla adım atılması, bölgede tansiyonu iyice yükseltecek. Suriye benzeri iç savaşı tetikleyebilir” dedi.