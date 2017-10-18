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CHP'de İzmir şoku yaşanıyor ! 75 kişi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen İzmir'den istifa haberleri geldi.Son dakika öğrenilen bilgilere göre partiden 75 kişinin istifa ettiği öğrenildi.

18 Ekim 2017 Çarşamba 17:09
CHP'de İzmir şoku yaşanıyor ! 75 kişi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir şoku yaşanıyor..

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan 75 kişi toplu olarak istafasını verdi.Gerekçe olarak ise  partide oluşan güvensizlik, hak, hukuk ve adaletin olmadığı gerekçeleri gösterildi.İzmir'in Buca İlçesi'ndeki CHP üyelerinden toplu istifa açıklaması da geldi.Aldıkları bu kararı Şirinyer PTT önünde açıklayan grup PTT kanalıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’e gönderdiklerini de bildirdi.

Grup adına açıklamalarda bulunan  eski CHP Delege Üyesi Doğan Zengin, “Üyesi bulunduğumuz CHP’ye yıllarca emek ve demokrasiye inancımızla çalıştık. Oylar kulandık, üyeler kazandırdık. Hak, hukuk, adalet mücadelesi verdik. Ancak CHP’de ne emeğe saygının ne de adaletin olmadığını gördük. " ifadelerine yer vererek istifa nedenlerini açıkladı.

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