CHP'de İzmir şoku yaşanıyor ! 75 kişi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir şoku yaşanıyor..

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan 75 kişi toplu olarak istafasını verdi.Gerekçe olarak ise partide oluşan güvensizlik, hak, hukuk ve adaletin olmadığı gerekçeleri gösterildi.İzmir'in Buca İlçesi'ndeki CHP üyelerinden toplu istifa açıklaması da geldi.Aldıkları bu kararı Şirinyer PTT önünde açıklayan grup PTT kanalıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’e gönderdiklerini de bildirdi.

Grup adına açıklamalarda bulunan eski CHP Delege Üyesi Doğan Zengin, “Üyesi bulunduğumuz CHP’ye yıllarca emek ve demokrasiye inancımızla çalıştık. Oylar kulandık, üyeler kazandırdık. Hak, hukuk, adalet mücadelesi verdik. Ancak CHP’de ne emeğe saygının ne de adaletin olmadığını gördük. " ifadelerine yer vererek istifa nedenlerini açıkladı.