Galeriler Videolar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
99269
ALTIN
141.770
DOLAR
3.5457
STERLİN
4.4748
EURO
3.9444
Eşinin Ölümüne Dayanamadı 80 Yaşında İntihar Etti
Eşinin Ölümüne Dayanamadı 80 Yaşında...
Yaşlı Kadınları Dolandıran Kadın Yakalandı
Yaşlı Kadınları Dolandıran Kadın Yakalandı
En Ağır Yükten Kurtuldu!
En Ağır Yükten Kurtuldu!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Adaylık Açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Adaylık...
Tarlasında 567 Kök Hint Keneviri Çıktı; "Haberim Yok" Dedi
Tarlasında 567 Kök Hint Keneviri...

Ceylin'i Öldüren Kadın Cezaevinde Tişörtü İle İntihara Kalkıştı!

500 lira fidye için 10 yaşındaki Ceylin'i öldüren Ş.T isimli kadın, cezaevinde tişörtü ile kendini asmak istedi...

20 Haziran 2017 Salı 15:00
Ceylin'i Öldüren Kadın Cezaevinde Tişörtü İle İntihara Kalkıştı!

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde parkta kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'i, 500  lira fidye istemek için öldürdüğü ortaya çıktıktan sonra eşi ve üvey annesiyle tutuklanan katil zanlısı Ş.T.'nin, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki kadın cezaevinde tek başına kaldığı odasında intihara kalkıştı. Tişörtüyle kendisini asmaya çalıştığı sırada cezaevi görevlilerinin müdahale etti Ş.T.'nin ifadesi alınırken sık sık "Ben artık bittim, öldüm. Yaşayamam" diyerek ağladığı belirtildi.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran cumartesi günü, arkadaşlarıyla oynamak için gittiği Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'ndan kayboldu. Eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik, torunlarını bulamayınca Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşıp, bulunması için yardım istedi. Bu arada arama çalışmaları sırasında aileye cep telefonundan "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı olduğu için dedesi ile babaannesin de kalan  Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı.

Polis, istihbarat çalışmasıyla Ceylin'in en son parkın yanındaki Şengül Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki komşuları oto tamircisi 33 yaşındaki S.T. ve ev kadını 30 yaşındaki Ş.T. çiftinin evinde su içerken görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan çiftin evindeki aramada, talihsiz Ceylin'in cesedi, sandık içerisinde bulundu.

Cinayet şüphelisi Ş.T. ve eşi S.T. de cinayeti itiraf etti. Ş.T., piyasaya olan 500 lira olan borcunu ödeyebilmek için onu kaçırdığını, ailesinden para istemeyi planladığını, Ceylin'in eve gitmek istemesi üzerine panikleyip öldürdüğünü anlattı.

Güvenlik gerekçesiyle adliyeye gece yarısı sevk edilen Ş.T., eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö., tutuklandı. 'iştirak halinde tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak yada yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanan zanlılardan Ş.T. ve üvey annesi R.Ö. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki kadın cezaevine, S.T. ise Menemen Cezaevi'ne konuldu.

TİŞÖRTÜYLE İNTİHARA KALKIŞTI

Cezaevinde tek kişilik odada tutulan Ş.T., burada intihara kalkıştı. Tişörtüyle kendisini asmaya çalıştığı sırada cezaevi görevlilerinin müdahale ettiği belirtilen Ş.T.'nin, revirde tedaviye alındı.

İfadesinde Ş.T.'nin sık sık "Ben artık bittim, öldüm. Yaşayamam" diyerek ağladığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 20.06.2017 15:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da Toplu Seks Cinayeti!
Antalya'da Toplu Seks Cinayeti!
Gaziantep'te Kağıt Toplama Kavgası : 1 Ölü
Gaziantep'te Kağıt Toplama Kavgası : 1 Ölü
FETÖ'nün Sivas Mahrem İmamı Ankara'da Yakalandı!
FETÖ'nün Sivas Mahrem İmamı Ankara'da Yakalandı!
Atatürk'e Hakaret Eden Meczup Tutuklandı!
Atatürk'e Hakaret Eden Meczup Tutuklandı!
Eşinin Ölümüne Dayanamadı 80 Yaşında İntihar Etti
Eşinin Ölümüne Dayanamadı 80 Yaşında İntihar Etti
Ankara'da 3 Bin Polisli Uyuşturucu Operasyonu!
Ankara'da 3 Bin Polisli Uyuşturucu Operasyonu!
Yaşlı Kadınları Dolandıran Kadın Yakalandı
Yaşlı Kadınları Dolandıran Kadın Yakalandı
40 Bin Suriyeli Ramazan Bayramı İçin Ülkesine Gitti
40 Bin Suriyeli Ramazan Bayramı İçin Ülkesine Gitti
Hakkari Yüksekova'da Metamfetamin Ele Geçirildi
Hakkari Yüksekova'da Metamfetamin Ele Geçirildi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim