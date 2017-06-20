Ceylin'i Öldüren Kadın Cezaevinde Tişörtü İle İntihara Kalkıştı!

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde parkta kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'i, 500 lira fidye istemek için öldürdüğü ortaya çıktıktan sonra eşi ve üvey annesiyle tutuklanan katil zanlısı Ş.T.'nin, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki kadın cezaevinde tek başına kaldığı odasında intihara kalkıştı. Tişörtüyle kendisini asmaya çalıştığı sırada cezaevi görevlilerinin müdahale etti Ş.T.'nin ifadesi alınırken sık sık "Ben artık bittim, öldüm. Yaşayamam" diyerek ağladığı belirtildi.



Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran cumartesi günü, arkadaşlarıyla oynamak için gittiği Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'ndan kayboldu. Eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik, torunlarını bulamayınca Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşıp, bulunması için yardım istedi. Bu arada arama çalışmaları sırasında aileye cep telefonundan "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı olduğu için dedesi ile babaannesin de kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı.



Polis, istihbarat çalışmasıyla Ceylin'in en son parkın yanındaki Şengül Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki komşuları oto tamircisi 33 yaşındaki S.T. ve ev kadını 30 yaşındaki Ş.T. çiftinin evinde su içerken görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan çiftin evindeki aramada, talihsiz Ceylin'in cesedi, sandık içerisinde bulundu.



Cinayet şüphelisi Ş.T. ve eşi S.T. de cinayeti itiraf etti. Ş.T., piyasaya olan 500 lira olan borcunu ödeyebilmek için onu kaçırdığını, ailesinden para istemeyi planladığını, Ceylin'in eve gitmek istemesi üzerine panikleyip öldürdüğünü anlattı.



Güvenlik gerekçesiyle adliyeye gece yarısı sevk edilen Ş.T., eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö., tutuklandı. 'iştirak halinde tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak yada yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanan zanlılardan Ş.T. ve üvey annesi R.Ö. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki kadın cezaevine, S.T. ise Menemen Cezaevi'ne konuldu.



TİŞÖRTÜYLE İNTİHARA KALKIŞTI



Cezaevinde tek kişilik odada tutulan Ş.T., burada intihara kalkıştı. Tişörtüyle kendisini asmaya çalıştığı sırada cezaevi görevlilerinin müdahale ettiği belirtilen Ş.T.'nin, revirde tedaviye alındı.



İfadesinde Ş.T.'nin sık sık "Ben artık bittim, öldüm. Yaşayamam" diyerek ağladığı öğrenildi.