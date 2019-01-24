ÇEVİK KUVVET POLİSİ DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZI BÖYLE KURTARDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()

Kadıköy'de denize düşen genç kızı gören çevik kuvvet polisi suya atlayarak kurtardı. Denizde yaşanan can pazarı kameralarca saniye saniye kaydedildi. Olay Kadıköy İskele'de önceki gün meydana geldi. İddialara göre denize düşen 16 yaşlarındaki genç kızı fark eden bir çevik kuvvet polisi hemen denize atladı. Vatandaşların can simidi attığı çevik kuvvet polisi genç kızı yüzerek kıyıya kadar getirdi. Bu sırada karada bulunan polisler polise demir bir sopa uzatarak kıyıya çıkması için yardım etti. Genç kız hastaneye kaldırılırken, denizde yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Denize düşen genç kızın görüntüsü

-Polisin kızı kıyıya çıkarması

-Vatandaşların yardım etmesi

-Genel ve detay görüntüler