Galeriler Videolar
İstanbul 26°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
97854
ALTIN
146.361
DOLAR
3.5430
STERLİN
4.5839
EURO
3.9810
Cenazeler karışınca 24 saatte 2 kez toprağa verildi
Cenazeler karışınca 24 saatte 2...
Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı
Fuhuşa Yer Temin Eden 83...
8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş Yaparken Yakalandı!
8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş...
Polisten Bandrol 3 Operasyonu!
Polisten Bandrol 3 Operasyonu!
Uyuşturucu Hap Satan Karı Koca Yakalandı
Uyuşturucu Hap Satan Karı Koca...

Cenazeler karışınca 24 saatte 2 kez toprağa verildi

Mezyune Çiftçioğlu'nun cenazesi diye alınıp, dün toprağa verilen 95 yaşındaki Hamide Esenboğa'nın cenazesi yanlışlık fark edilince mezardan çıkartıldı.

08 Haziran 2017 Perşembe 12:58
Cenazeler karışınca 24 saatte 2 kez toprağa verildi

ADANA'nın Kozan İlçesi'nde hayatını kaybeden 2 kadının cenazeleri karıştı. 85 yaşındaki Mezyune Çiftçioğlu'nun cenazesi diye alınıp, dün toprağa verilen 95 yaşındaki Hamide Esenboğa'nın cenazesi yanlışlık fark edilince mezardan çıkartılıp bugün tekrar toprağa verildi.

Kozan İlçesi'nde oturan Hamide Esenboğa ile Mezyune Çiftçioğlu yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde 2 kadın da yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ölen kadınların cenazeleri, işlemlerinin ardından morga indirildi. Bu sırada Mezyune Çiftçioğlu'nun yakınları morga gelip, cenazeyi aldı. Ancak aile yanlışlıkla Hamide Esenboğa'nın cenazesini teslim aldı. İdem Mahallesi'ne güttürülen yanlış cenaze bazı akrabalarının tereddüt yaşamasına karşın toprağa verildi. Ancak ısrarcı olan bir yakını, "Ben yanlış cenaze olduğunu düşünüyorum" diyerek Kozan Devlet Hastanesi'ne gelip, mortaki cenazeler teşhis edince Mezyune Çiftçioğlu'nun hale bekletildiğini fark etti. Bunun üzenine yanlışlıkla gömüldüğü anlaşılan Hamide Esenboğa'nın cenazesi dün saat 17.00 sıralarında topraktan çıkartılıp, tekrar Kozan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Aile bu kez doğru cenazeyi alıp İdem Mahallesi'ne götürdü. Cenaze bugün toprağa verildi.

KASIT YOK

Yurt dışındaki akrabaları için bekletilen ve dün yanlışlık sonucu toprağa verilip tekrar çıkartılan Hamide Esenboğa'nın cenazesi ise olup bitenlerden haberden olmayan ailesine bugün sabah teslim edildi. Aile, Çanaklı Mahallesi Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na götürdüğü Hamide Esenboğa'yı kılınan cenaze namazının ardından ikinci kez defnetti. Yanlışlıktan cenazelerini alırken öğrenen Esenboğa'nın torunları ise "Bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz. Bir yanlışlık olabilir. Önemli olan sorunun çözülmüş olması" dedi. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teleferik Değil, Elektrikli Tabut!
Teleferik Değil, Elektrikli Tabut!
CHP sordu : 130 Kişilik Listede Neden Adil Öksüz Yok?
CHP sordu : 130 Kişilik Listede Neden Adil Öksüz Yok?
Özel Harekat, Kaçak Hükümlülerin Peşinde!
Özel Harekat, Kaçak Hükümlülerin Peşinde!
Katar'a Türkiye'den Büyük Destek! İşte TBMM'de Kabul Edilen O Tezkere
Katar'a Türkiye'den Büyük Destek! İşte TBMM'de Kabul Edilen O Tezkere
Çobankale'de Define Arayanlar Suçüstü Yakalandı!
Çobankale'de Define Arayanlar Suçüstü Yakalandı!
Kız Kardeşini Hamile Bırakan Şahıs : Pişmanım
Kız Kardeşini Hamile Bırakan Şahıs : Pişmanım
Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı
Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı
Selahattin Demirtaş'ın Duruşmaya Getirilme İsteği Reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın Duruşmaya Getirilme İsteği Reddedildi
8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş Yaparken Yakalandı!
8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş Yaparken Yakalandı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim