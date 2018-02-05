Cenaze yolunda korkunç kaza ; Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolunun 10’uncu kilometresinde yaşandı. Mehmet Balcı yönetimindeki 41 LG 822 plakalı minibüs, kaygan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, şoför Mehmet Balcı ile Emine Şen (73), Ayşe Rümeysa Çalışkan (5), Ayşe Çalışkan, Naime Çalışkan, Miraç Öztürkel, Sabire Öztürkel, Fatma Hafize Koç, Mahmut Balcı, Emine Güngör, Hasan Akça, Reşit Akça ve Mehmet İşler yaralandı.
Son dakika edinilen bilgilere göre Kastamonu'da bugün sabahın ilk ışıklarına doğru korkunç bir kaza meydana geldiği öğrenildi.Meydana gelen korkunç kazada 1 kişinin öldüğü , 12 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Olay yerine gelen çok sayıda ambulans yaralıları ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.
Minibüstekilerin, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden Samsun’un Veizrköprü ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.