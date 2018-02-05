Cenaze yolunda korkunç kaza ; Ölü ve yaralılar var

Son dakika edinilen bilgilere göre Kastamonu'da bugün sabahın ilk ışıklarına doğru korkunç bir kaza meydana geldiği öğrenildi.Meydana gelen korkunç kazada 1 kişinin öldüğü , 12 kişinin de yaralandığı öğrenildi.