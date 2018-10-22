CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASINDA TANIKLAR DİNLENDİ...(3)

Haberr: Özden ATİK / İstanbul,

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma kapsamında, bir grup konsolosluk çalışanı ifade verdi. Sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na 5 konsolosluk çalışanı gelerek ifade verdi. Öğleden sonra da bir grup konsolosluk çalışanının ifade verdiği öğrenildi. Savcılıkta ifade alma işleminin yarın da süreceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Adliye içinde beklemeleri

-Adliyeden ayrılanlar

-Genel ve detaylar