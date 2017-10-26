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Cemaat Kanalında 'Kadın Var' Diye, Kamu Spotunu Buzladılar!

Kadınlar konusunda keskin düşünceleri olan cemaatler, yaptıkları uygulamalarla " yok artık" dedirtiyor. İsmailağa Cemaati’nin televizyon kanalında yayınlanan zorunlu kamu spotunda bir kadının tamamı buzlanarak ekrana getirildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:17
Cemaat Kanalında 'Kadın Var' Diye, Kamu Spotunu Buzladılar!

Liderliğini Mahmut Usta Osmanoğlu’nun yaptığı İsmailağa Cemaati’nin televizyon kanalında kamu spotuna müdahale edildi. Kadınların tamamen kara çarçafla örtünmesini savunan ve bünyelerinde hiç kadın çalıştırmayan FM Tv (Fatih Medreseleri)  isimli televizyon kanalı, yaptığı son uygulama ile "yok artık" dedirtti.

Yayınlanması zorunlu olan  kamu spotundaki başı açık kadın oyuncular tv tarafından buzlanarak görünmez hale getirildi

. Kamu spotunda oynayan erkek ve çocuk oyuncuların görüntülerine müdahalede bulunmayan televizyon yönetimi, kadın oyuncuların bedenlerini ise tamamen kapattı.

Son Güncelleme: 26.10.2017 12:10
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