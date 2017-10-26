Cemaat Kanalında 'Kadın Var' Diye, Kamu Spotunu Buzladılar!

Liderliğini Mahmut Usta Osmanoğlu’nun yaptığı İsmailağa Cemaati’nin televizyon kanalında kamu spotuna müdahale edildi. Kadınların tamamen kara çarçafla örtünmesini savunan ve bünyelerinde hiç kadın çalıştırmayan FM Tv (Fatih Medreseleri) isimli televizyon kanalı, yaptığı son uygulama ile "yok artık" dedirtti.

Yayınlanması zorunlu olan kamu spotundaki başı açık kadın oyuncular tv tarafından buzlanarak görünmez hale getirildi

. Kamu spotunda oynayan erkek ve çocuk oyuncuların görüntülerine müdahalede bulunmayan televizyon yönetimi, kadın oyuncuların bedenlerini ise tamamen kapattı.