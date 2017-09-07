Çelik fabrikasında patlama ! 2 işci yaralandı

Alınan bilgiye göre, Payas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çelikhanede sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, patlama sırasında yaralanan 2 işçi 112 sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aynı fabrikada daha önce de 1 işçi hayatını kaybetmişti.