Çavuşoğlu Uyardı: 'Oteller Fiyat Kırmasın'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik yaptığı operasyonun ardından bazı acente ve tur operatörlerinin fiyat indirimi iddialarıyla ilgili, "Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin" dedi.

''BİZLE ALAKASI YOK''

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kısa süreli bir operasyon ve bizim sınırlarımızın çok ötesinde yapılan bir operasyondur. Bizim sınırlarımızla alakası yoktur. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin" dedi.

REKOR KIRACAĞIZ

Acentalara da seslenen Bakan Çavuşoğlu, "Fırsatı ganimete çevirmeyin. Acentalar fırsatı ganimet bilmesin. Birkaç saat süren askeri operasyonun etkisi de kısa sürer. Bu yıl turist rekoru kıracağız inşallah" diye konuştu.