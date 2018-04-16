Çavuşoğlu: 'Macron Türkiye'ye Gelmek İstedi'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. İkili görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu'na Macron'un Türkiye konusundaki açıklaması soruldu.

Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde oldu;

"Maalesef bir çok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi tercih ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde açıklama bekliyoruz.

Macron, Ankara'da üçlü zirve yapılmadan önce Ankara'ya gelmek istediğini ve bu zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımıza söyledi. Cumhurbaşkanımız da Putin'i aradı, Ruhani'yi de aradı. Rusya mahsuru yok gelebilir dedi, İran ise üçlü toplantımızı yapalım. Daha sonra da 3+1 Fransa ile toplantımızı yaparız dedi.

Fakat bu gelişmeler, Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanılmasından önceydi. Bundan bağımsız gelmek istedi ve üçlü toplantıya dahil edilmeyince de tabi gelmedi. Olayı başka yere çekmesin. Doğruları söyleyelim ki herkes bilsin. Bunları açıklamak durumunda kalmamalıydık ama gerçeği söylemeyince bir cumhurbaşkanı biz söylemek zorundayız.

İkincisi, biz kimyasal silahlara da nükleer silahlara da karşıyız. Rejimin kimyasal silah kullanmasına başından beri karşıydık. Her defasında bu bölgeden delillerin toplanması konusunda da her türlü desteği verdik. Sahada işbirliğimiz oldu tüm müttefiklerimizle, buna Fransa da dahil.

Bu saldırı olduğu için biz Rusya veya İran ile farklı düşünmedik. daha önce de karşıydık. Bir öncekinde ABD'nin müdahalesi oldu.

Bizim İran ve Rusya ile işbirliğimiz oldu. işbirliğimizin tek amacı ateşkesi sağlamak, çatışmasızlık bölgeleri oluşturmak ve siyasi sürece bu şekilde katkı sağlamak. Ama her iki ülkeyle de rejimin saldırıları konusunda farklı düşündük. Farklı düşündüğümüz alanları parantez içine alıyoruz, işbirliğine devam ediyoruz. Türkiye ile Rusya’yı ayrıştırdı sözü doğru bir söz değil. Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı’nın ayıracağı kadar zayıf değildir. Ama Rusya ilişkilerimiz, NATO ile ilişkilerimize alternatif değil, buraya da zarar vermemesi gerekiyor. Biz her ülkeyle ilişkilerimizi güçlü tutmak durumundayız."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, herkesle konuşmayı amaçladığını kaydederek, “Hedefim en azından Rusları ve Türkleri bu müzakere masasına oturtmayı başarabilmek” diye konuşmuştu. Son aylarda Suriye’de diplomatik ve insani alanda en aktif ülkenin Fransa olduğunu vurgulayan Macron, “Topluluğumuza kredibilite kazandırmak için bu operasyonun kaçınılmaz olduğu bir aşamaya gelmiştik. Bu kalıcı çözümü inşa etmek için Türkiye, İran, Suriye ve Rusya ile görüşmek gerek” demişti.