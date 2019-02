ÇAVUŞOĞLU: CHP'NİN İÇİNDE PKK'YI DESTEKLEYENLER VAR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "İşte kendi teşkilatların, partin, bugün görüyoruz ki DHKP-C'ye, teröristlere teslim. Her zaman söylüyorum; CHP'nin içinde DHKP-C var, CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var. Mahkemeye versinler, tersini söylüyorlarsa. Açık söylüyorum, ilk kez söylemiyorum, 5 yıldır söylüyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li ve MHP'li Antalya ile Alanya belediye başkan adaylarının ve partililerin kaynaşması için Alanya'nın Oba Mahallesi'ndeki restoranda düzenlenen kahvaltıya katıldı. Çavuşoğlu'nun yanı sıra kahvaltıya AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu ile İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı AK Parti'li Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı ve adayı MHP'li Adem Murat Yücel ile çok sayıda partili de katıldı.

DESTEK İSTEDİLER

Her iki partinin ilçe başkanının yaptığı açılış konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ülkenin bekası ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destekleri ve halkın teveccühüyle 'cumhur ittifakı' adayı olarak Alanya'dan seçimlere gireceğini söyledi. Ardından kürsüye gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya ve Alanya'da yapılan hizmetlerden bahsederek, 'cumhur ittifakı' süresince partililer ve halktan destek istedi.

'BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR'

Son olarak kürsüye davet edilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ittifakın önemini vurgulayarak, "'Cumhur ittifakı'na bir seçimi kazanmak olarak bakmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bu ittifakı neden, niçin oluşturdu, hedef neydi? Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Dış politikada diklenmeden dik durabiliyorsanız, haklı davanızda bunu yapabilirsiniz ama arkanızda da ciddi bir gücün olduğunu hissederseniz ülkenin, milletin davasını çok daha güçlü savunursunuz. Bu gücü sadece AK Parti tabanından almadık. Yıllardır MHP'ye gönül vermiş başta Bahçeli olmak üzere desteğini gördük, gücünü hissettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakı cumhurbaşkanlığını kazanmak için değil, istikrarını güçlendirmek için kurduk. 'Cumhur ittifakı'nı kurarken, bunu bir beka meselesi olduğunun altını çizdik. Biz bu ittifakı kurarken, davamızı ve ülkümüzü birleştirdik. Türkiye ve millet sevdasıyla birleştirdik. Elbette önümüzdeki seçimleri kazanacağız. Hep de büyük zaferlerle kazanacağız. Milletimizin Antalya'nın zaferi olacak; ama unutmayalım, bizim Türkiye ve milletimiz için daha büyük hedeflerimiz var" diye konuştu.

'YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Türkiye'nin gelişim kaydettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"20 sene öncesine gidin. 10 sene öncesine göre, tüm zorluklara rağmen bugün geldiğimiz nokta çok iyi; ama bununla yetinir miyiz? Bu millet daha iyisini hak etmiyor mu? O yüzden cumhuriyetimizin 100'üncü yılına, 2023 yılına çok güçlü bir Türkiye olarak girmek ortak davamız ve ülkümüzdür. Sadece 2023 için, 4 yıl için çalışmak da bizim için kafi değildir. Bu millet vatan için daha büyük vizyonlarla hedeflerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu ittifakın 'Pazara ya da seçime kadar değil, mezara kadar' demesinin altında bu yatıyor. Bu ittifakın ne için kurulduğunu özümseyip teşkilatımıza, tabanımıza ve vatandaşlarımıza anlatmamız lazım. Anadolu kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı zaferinin 1000'inci yılı hedeflerimizi de birlikte belirlememiz lazım. Biz vizyonu ortaya koyalım. Gelecek nesillerimiz Türkiye'yi bu hedeflere ulaştıracaktır. Biz Peygamber efendimizin müjdesine nail olan İstanbul'un fethine 600 yıl hedefini koymazsak bu ittifak mezara kadar olmaz. Zamanı gelince bir araya gelen partililer olarak kalır."

'İÇERİDE İHANET ŞEBEKELERİ VAR'

İttifakın kurulmasının ardında birçok sebep olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün bu ittifakı bir araya getiren başka bir sebep nedir? Karşı karşıya kaldığımız zorluklardır. İçeride ihanet şebekeleri var. Hemen etrafımızda ateş çemberi var. Bugün Avrupa'daki Türk ve İslam karşıtlığıyla nasıl birlikte mücadele edeceğiz? 'Dünyada bizi kurtarsa Türk milleti kurtarır, imdadımıza yetişirse Türkler yetişir' diyen mazlumlara nasıl sahip çıkacağız? Bizi 100 yıldır sabırla bekleyenlerin umudunu boşa çıkarmamak için neler yapmamız gerekiyor? Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Görüyoruz zillet ittifakı içinde olanlar, ecdadımızı inkar ediyor. Dünyanın her yerinde ecdadımızın bıraktığı eserler var. Bunlara sahip çıkmak boynumuzun borcu değil mi? Bugün Kudüs davasını bizden başka, Türkiye'den başka savunan var mı? Milli ve kutsal davalarımıza sahip çıkmamız lazım. Kardeş Azerbaycan'a biz sahip çıkmazsak, işgal edilmiş topraklarını tekrar azat etmek için biz çalışmazsak, kardeş Azerbaycan'a kim sahip çıkacak? Biz Orta Asya'da Türk konseyiyle Türk dünyasını birleştirmezsek öncülük etmezsek kim sahip çıkacak? İşte Özbekistan ile ilişkilerimiz. Şu anda çok iyi ilişkilerimiz var. Şunu anlatmaya çalışıyorum, bu ittifakın hedefi sadece Alanya'da seçimi kazanmak olmamalıdır. Şehirlerimize sahip çıkmamız lazım. Kalkınma yerelden, şehirden başlar yaşadığımız şehirler sahip çıkacağız."

'CHP'NİN İÇİNDE PKK'YI DESTEKLEYENLER VAR'

İttifakın Antalya ve Alanya için büyük önemi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada şanlı bayrağımız dalgalandırırken, kendi yaşadığımız şehrimize sahip çıkmamız lazım. Alanya ne kadar güçlüyse Antalya o kadar güçlüdür, Antalya ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlüdür. Önümüzdeki seçimleri kazanmak önemlidir. Adem Murat Yücel'i tekrar iş başına getirerek bugünkü hizmetleri birleştirerek Alanya'yı hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız. Sırtını Kandil'e dayananlarla talimatı PKK'dan alanlarla ittifak yapmıyoruz. Allah'tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz. Onlar varsınlar ittifakı bozmak için fitne yapsınlar. Kılıçdaroğlu işi gücü bırakmış, güya çok akıllı; kışkırtarak ittifakı zedeleyecek. Senin aklın çalışsaydı zamanında SSK'yı batırmazdın. İşte kendi teşkilatların, partin bugün görüyoruz ki DHKP-C'ye, teröristlere teslim. Her zaman söylüyorum; CHP'nin içinde DHKP-C var, CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var. Mahkemeye versinler, tersini söylüyorlarsa. Açık söylüyorum, ilk kez söylemiyorum, 5 yıldır söylüyorum. Dün Adana'da Bahçeli bunlara uygun şekilde cevap verdi; ama bunlarda yüz yok, utanılacak yüz yok."

Kahvaltı ve konuşmanın ardından her iki partinin temsilcileri, restoranın dışında fotoğraf çektirdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra programında yer alan diğer ziyaretler için restorandan ayrıldı. Çavuşoğlu, memleketinde Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisleri ile Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi açılışına katılacak ve ardından Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği'ni ziyaret ederek, yerleşik yabancılar ve Rusya uyruklu Bağımsız Alanya Belediye Başkan adayı Anastasia Petrova Çetinkaya ile bir araya gelecek.

