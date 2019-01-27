ÇAVUŞOĞLU: BARZANİ, BİR DAHA BÖYLE OLAYA İZİN VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ 

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'taki Türk askeri birliğine yapılan saldırıyla ilgili, "İyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak bölgesel yönetimi de dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler var. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bir otelde düzenlediği toplantıda, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Antalya'da dün meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum felaketiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, yaraları sarmak için hasar tespiti yapmaya başladıklarını söyledi. İlk defa büyük çam ağaçlarının gövdesinden kırıldığını gördüğünü anlatan Bakan Çavuşoğlu "Kayıp olan, ölen vatandaşlarımız oldu. Dün gece Antalya'nın doğu tarafında sel felaketi oldu. Tüm bölgede hasar tespit yapıyoruz. Evler ve seralarda tarım alanlarında bunları telafi ederiz. Böyle bir felaket inşallah bir daha olmaz" dedi.

'KÖŞEYE SIKIŞTIRLAR, HALKI KIŞKIRTIYORLAR'

Kuzey Irak'ta Duhok yakınlarında bulunan Türk askeri birliğine dün gerçekleştirilen ve sadece kısmi hasar oluşturan saldırıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, saldırının arkasında PKK'nın olduğunu söyledi. Halkın kışkırtılmaya başlandığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmasına yönelik hava kuvvetlerimiz çok başarılı operasyonlar yapmaya başladı. Bundan rahatsız olmaya başladılar. İyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak bölgesel yönetimi de dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler var. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bu türden provokasyonlara prim vermemeleri gerektiğini söyledik. Kışkırtmanın arkasında kimlerin olduğunu tespit etmek için kapsamlı bir araştırma yapmaya başladıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler."

'HALKIN SANDIKTAKİ İRADESİNE SAYGI DUYULMALI'

Bazı AB ülkelerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nın hükümetini tanımaması ve yeni bir seçim yapılması gerektiği görüşüyle ilgili konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, demokrasi dersi veren ülkelerin kendileriyle çeliştiğini söyledi. Halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Demokrasinin beşiği olarak geçinen ve demokrasi dersi veren ülkeler işlerine gelmediği zaman seçimleri yok sayabiliyor. ABD'nin baskısıyla bazı AB ülkeleri maalesef kendi değerleriyle çelişen açıklamalarda bulundu. Venezuela'da evet bir sorun var. Ama bu problemin diyalog ve barış içinde çözülmesi için herkesin katkı koyması gerekiyor. Venezuela'nın dışlanmasıyla sorunlar çözülmez hatta daha da derinleşir. Ülke içinde huzuru tesis etmemiz lazım. Halkın sandıktaki iradesine herkesin saygı duyması lazım" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs'ta tarafların mutabakatıyla masada olan federasyon modelinin seçenek olmaktan çıkmadığını ifade etmesi ve 'Masada olan federasyon modeli kanaatime göre karşılıklı kabul edilebilir en gerçekçi model olmayı sürdürmektedir' ifadelerini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "KKTC'ye yaptığımız ziyaret verimli geçti. Kıbrıs sürecinde neler yapacağız konusunu değerlendirmek üzere gitmiştim. Federasyon için yapılan müzakereler bugüne kadar sonuç vermedi. Rum tarafı da ortaya seçenekler koydu bizler de koyduk. Gayriresmi görüşmeye başladık. KKTC'de özellikle bazı kişiler 'Benim ideolojime göre federasyon iyidir' düşüncesini dikte etmeye başladı. Bir kişinin siyasi görüşüne Kıbrıs davası feda edilemez. KKTC'de bir demokratik olgunluk var. Esas burada sayın Akıncı'nın basın toplantısında ne dediği önemli. 'Tüm seçenekleri konuşmaya hazırız' demesi önemlidir. Kıbrıs davasının geleceği için önemlidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ardından kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Antalya Havalimanı'na gitti.



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- Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

