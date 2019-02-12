ÇAVUŞOĞLU: ARADAKİ RANTÇILAR ORTADAN KALKACAK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde sıkça gündeme gelen sebze- meyve fiyatlarıyla ilgili konuştu. Antalya'da çiftçinin 2 liraya sattığı ürünün, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yüzde 300- 400 artışla tüketiciye satıldığını belirten Çavuşoğlu, "Çiftçinin aldığı para düşük, tüketicinin ödediği ücret yüksek. Aradaki yüzde 400 parayı kim kazanıyor? Çiftçi kazanacak, malının değerini alacak. Tüketiciler de makul fiyata alacak, aradaki rantçılar ortadan kalkacak" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisinin açılışına katıldı. AK Parti Serik Belediye Başkanı adayı Enver Aputkan, AK Parti'li ve MHP'li ilçe yöneticileri ile 'cumhur ittifakı'nı destekleyenlerin katıldığı açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, 17 yıldır aktif siyaset hayatında en çok geldiği ilçenin, Serik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ittifaklar kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, önemli olanın, kiminle ve ne için ittifak yapıldığı olduğunu söyledi. Geçen seçimde 'kirli ittifak' olduğunu; ancak bu ittifakın adının konulmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Kirli ittifakın adı, millet ittifakı değil; zillet ve illet ittifakıdır" diye konuştu.

'ÜLKENİN PARÇALANMASINI İSTEYENLER BU İTTİFAKIN İÇİNDE'

'Zillet ittifakı'nın içinde terörü destekleyenler ve teröristler olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın 'zillet ittifakı'na direkt destek verilmesini istediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Ülkenin parçalanmasını isteyen kim varsa hepsi bu ittifakın içinde, FETÖ de bunun içindi. Gerçek anlamda milliyetçi olan CHP'liler, birçok yerde bu gerçeğin farkında; çok ciddi huzursuzluk var. İYİ Parti'ye oy verenler içinde de ciddi rahatsızlıkları görüyoruz. CHP'nin içinde PKK sempatizanları var, teröristlerin cenazelerine katılıyorlar" dedi.

'İTTİFAKIN FAYDASINI GÖRMEYE BAŞLADIK'

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'cumhur ittifakı'nın, milletin bekası için kurulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İki parti ortak bir noktada buluştu, gelecek ve istikrar için. Bu ittifak Türkiye'nin önünü açtı. Türkiye'nin geleceğine yönelik hedeflerin önünü, bu seçimler açacak. Bu ittifakın faydasını görmeye başladık. İhanet şebekeleri karşıda gücünü birleştirmeye başladı. Millet bu ittifakın arkasında durmaz. Biz memleket ve millet için siyaset yapıyoruz" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ KAZANACAĞINA RANTÇILAR KAZANIYOR'

Son günlerde sıkça gündeme gelen sebze- meyve fiyatlarıyla ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, çiftçinin ve tüketicinin hakkını korumak zorunda olduklarını söyledi. Antalya'da çiftçinin 2 liraya sattığı ürünün, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yüzde 300- 400 artışla tüketiciye satıldığını belirten Çavuşoğlu, "Çiftçinin aldığı para düşük, tüketicinin ödediği ücret yüksek. Aradaki yüzde 400 parayı kim kazanıyor? Seralarda alın teriyle çalışan çiftçi kazanacağına, rantçılar kazanıyor. Çiftçi kazanacak, malının değerini alacak. Tüketiciler de makul fiyata alacak. Aradaki rantçılar ortadan kalkacak" dedi.

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HABER: Hasan DEMİRBAŞ- Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

