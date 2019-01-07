Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul etti 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides’i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides’i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi. Görüntü dökümü -Görüşmeden genel ve detaylar ANKARA ()
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides’i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi.
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ANKARA ()