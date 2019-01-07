Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul etti 

  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides’i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi.  Görüntü dökümü -Görüşmeden genel ve detaylar  ANKARA () 

Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul etti 

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides’i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi. 

Görüntü dökümü

-Görüşmeden genel ve detaylar 


ANKARA () 

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