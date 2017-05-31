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Canlı Yayında, Kızının Öldürüldüğünü İtiraf Etti, Gözaltına Alındı

Fadime Taşkın, çıktığı canlı yayın programında 16 yaşındaki Hatice'nin öldürüldüğünü itiraf edince, tv kanalında polis tarafından gözaltına alındı.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:12
Canlı Yayında, Kızının Öldürüldüğünü İtiraf Etti, Gözaltına Alındı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut İlçesi'nde geçen yıl ekim ayında kaybolan 16 yaşındaki Hatice Taşkın'ın annesi Fadime Taşkın, katıldığı bir televizyon programında, kızını aynı köyde oturan bir kişinin kaçırıp öldürdüğünü itiraf edince savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Şuhut'a bağlı Oynağanlı Köyü'nde oturan Hatice Taşkın, 11 Ekim 2016 tarihinde 'bakkala gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulunurken yapılan aramalara rağmen Hatice Taşkın'ın izine rastlanamadı. Aile fertleri kızın bulunmasını beklerken, anne Fadime Taşkın dün bir televizyon kanalında katıldığı programda, kızını köyde oturan 44 yaşındaki S.A.'nın kaçırdığını ve ona kızını öldürmesini söylediğini itiraf etti.

S.A.'nın kendisine "Kızını kaçıracağım" dediğini iddia eden Fadime Taşkın, "Öldür onu" dediğini öne sürdü. Anne Taşkın daha sonra yaptığı telefon görüşmelerinde, S.A.'nın kendisine "Dediğini yaptım, öldürdüm ve uçuruma attım" dediğini kaydetti.

Anne Fadime Taşkın, Şuhut Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla dün akşam program çıkışında gözaltına alınarak Şuhut'a getirildi. Fadime Taşkın jandarmadaki işlemlerinin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hatice Taşkın'ı öldürdüğü ileri sürülen S.A. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Hatice Taşkın'ın gerçekten öldürülüp öldürülmediği, öldürüldüyse cesedinin nerede olduğu ise araştırılıyor.



Son Güncelleme: 31.05.2017 15:15
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