canlı yayın duyurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Atatürk Havalimanı'ndan hareketle başlıyor. Şu an canlı yayındayız
İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Atatürk Havalimanı'ndan hareketle başlıyor. Şu an canlı yayındayız İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Atatürk Havalimanı'ndan hareketle başlıyor. Şu an canlı yayındayız
İstanbul