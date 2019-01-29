canlı yayın duyurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Atatürk Havalimanı'ndan hareketle başlıyor. Şu an canlı yayındayız İstanbul

canlı yayın duyurusu


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Atatürk Havalimanı'ndan hareketle başlıyor. Şu an canlı yayındayız

İstanbul

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