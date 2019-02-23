CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenliyor. Toplantıyı canlı olarak yayınlamaktayız. İstanbul...