Canı Sıkılan İftar Magandası 2 Çocuğu Vurdu

Erzurum'da 19 Haziran'da Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinde iftar saatini beklerken evinin penceresinden havalı tabancayla ateş açan ve 2 çocuğu sırtından yaralayan 27 yaşındaki Ömer Murat Akçay adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.



Akçay, olay günü apartmanın 4. katındaki evinin penceresini açtı ve havalı tabancayla sokağa doğru birkaç el ateş etti. Akçay'ın havalı tabancasından çıkan bilyelerden ikisi karşı apartmanın önünde oynayan 4 yaşındaki Sümeyye B. ve İkra K.'nın sırtına saplandı. Vurulduğunu anlamayan ve annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen 2 çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



'İFTAR SAATİ CANIM SIKILDI'



Burada yapılan kontrolde çocukların sırtlarından vurulduğu anlaşıldı. İkra K. ameliyata alındı ve vücudundaki saçma çıkarıldı. Sümeyye Boz ise hastanede müşahade altına alındı. Gözaltına alınan Ömer Murat Akçay, "İftar saati canım sıkıldı. Tabanca ile ateş edesim geldi. Sokakta duvarın üstünde kola şişesi duruyordu. Bir el ateş ettim vuramadım sonra bir el daha ateş ettim, şişeyi vurdum.



Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm ama ben onlara ateş etmedim. Benim avcılık belgem var, silah da benim üzerime kayıtlı" diye konuştu. İkametinde bulunan ve olayda kullanılan ve her seferinde tek bir bilye atan havalı tabanca ve 2 kutu bilye ile birlikte gözaltına alınan Akçay, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.



'DAHA ÖNCE ÇOCUKLARI TEHDİT ETMİŞ'



Çocukları vurulan aileler Akçay'ın olaydan bir iki saat önce çocukları 'Gidin buradan yoksa sizi vururum' diyerek tehdit ettiğini belirterek olayın peşini bırakmayacaklarını ve Akçay'ın cezasını çekmesini istediklerini ifade etti.