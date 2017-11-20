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Cani koca eşini yüzünden bıçakladı !

Konya'da yok artık dedirticek olay ..Cani koca tartıştığı eşini yüzünden bıçaklayarak yaraladı.Cani koca olayın fark edilmesinin ardından polisler tarafından gözaltına alındı ..

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:29
Cani koca eşini yüzünden bıçakladı !

Konya'da koca dehşeti ..Konya'da yaşayan  Musa T. (35), tartıştığı eşi Rukiye T.’yi (30) yüzünden bıçaklayarak yaraladı.Yüzünün büyük bir bölümünden yaralanan zavallı kadının sol yanağına da çarpı işareti atılmış ..Hastaneye kaldırılan Rukiye T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Cani koca Musa T. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Olayın bugün öğlen saatlerinde Meram ilçesi Turgut Reis mahallesi Sözbir sokakta meydana geldiği öğrenildi. Musa T ile Rukiye T çifti henüz sebebi belirlenemeyen bir konu hakkında tartışırken duruma sinirlenen Musa T'nin eşini yüzünden bıçakladığı öğrenildi.

Rukiye T'nin çığlıklarını duyan komşuları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ambulans ile Rukiye T, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Evden 15 yaşındaki kızını yanına alıp kaçan Musa T. ise kısa süre içerisinde polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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