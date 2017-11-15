Çanakkale'de feci ölüm !

Çanakkale’nin Lapseki İlçesi'nde korkunç bir kaza yaşandı.Bugün öğlen saatlerinde elektrikli bisiklet süren bir TIR'ın altında kalması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

58 yaşındaki Halil Sargın isimli vatandaşın elektrikli bisikletiyle TIR'ın altında kalması sonucu olay yerinde feci şekilde can verdiği öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların olayı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri 58 yaşındaki Halil Sargın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

TIR'ın sürücüsü gözaltına alınırken , polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.