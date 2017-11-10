Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı !

Çanakkale Boğazı dün gece geç saatlerde başlayan sis sabahın erken saatlerinde boğazı tamamen etkisi altına aldı.Bu sabah Çanakkale Boğazını görmek isteyenler boğazı yoğun sis nedeniyle göremedi.Sis o kadar yoğunduk denizin üstü tamamen bulutlarla örtülmüş gibiydi...
Yoğun sis nedeniyle boğazın çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığı , bazı feribot seferlerinin ise aralıklarla yapılabildiği öğrenildi.
Boğazdaki yoğun sis nedeniyle, Çanakkale Boğazı gece 03.15’te çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.