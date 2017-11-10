Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı !

Bu sabah Çanakkale Boğazı'nı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi..Sis o kadar yoğundu ki denizin üstü tamamen kapanmıştı.Çanakkale Boğazı'ndaki sis nedeniyle boğazın gemi trafiğine kapandığı öğrenildi.