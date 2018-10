Çamlıdere'de bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor

Nursima ÖZONUR - Muhammet BAYRAM / ANKARA, () - ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, külliye içinde, Şeyh Ali Semerkandi'nin yaşadığı dönem olan 15'inci yüzyılı yansıtan evi ve diğer yapıları geziyor. Ziyaretçiler külliyede bulunan dükkanlardan alışveriş yapıp yemek yiyerek günü Çamlıdere'de tamamlıyor.



Ankara'da inanç turizmi denilince akla ilk olarak kent merkezinde bulunan Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ve Çamlıdere'deki Şeyh Ali Semerkandi Türbesi geliyor. Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Türbeyi ziyaret edip dualar okuyan vatandaşlar, külliyede Şeyh Ali Semerkandi'nin yaşadığı dönem olan 15'inci yüzyılı yansıtan ev ve müzeyi de gezme imkanı buluyor. Ziyaretçiler külliyede yöreye özgü ürünlerin satıldığı dükkanlardan alışveriş yapıp yemek yiyerek günü Çamlıdere'de tamamlıyor.



Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, göreve geldiği 2004 yılından beri her yıl Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'ne yenilikler kattıklarını belirterek, "Özellikle hafta sonları ve dini günlerde binlerce ziyaretçi türbeye akın ediyor. Vatandaşlar 14 dönümlük külliyenin bulunduğu alan içerisinde istediği sürece dualarını edip namazlarını kılıyorlar. Semerkandi'nin evi olarak tasarladığımız ve o dönemi yansıtan kerpiç ev ve mescidi geziyor ve daha sonra külliyede alışveriş yapma imkanı buluyorlar. İsteyenler burada yemeklerini yiyor. Ankara'da inanç turizmi denince akla Hacı Bayram-ı Veli ve Şeyh Ali Semerkandi Türbesi geliyor" diye konuştu.



Şeyh Ali Semerkandi'nin İslam’ı yaymak için büyük mücadeleler verdiğini anlatana Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Şeyh Ali Semerkandi 14 ve 15'inci yüzyıllarda yaşamış ve İslam'ı Anadolu'ya yaymak için bu göreve gelmiş. Her an Anadolu'yu İslamlaştırmak için mücadele vermiş. Semerkandi'nin bütün eserlerini kitaplaştırarak burada sergiliyoruz. Ben göreve gelmeden önce bu külliye bölgesinde kereste ve mermer atölyeleri vardı. Bu atölyeler Çamlıdere'nin her tarafına yapılabilir ancak inanç turizmi sadece bu alanda yapılabilirdi. Bu yüzden buradaki arsaları kamulaştırarak görmüş olduğunuz 14 dönümlük külliye ortaya çıktı" diye konuştu.



Başkan Can, güzel ve huzurlu bir gün geçirmek isteyen herkesi Çamlıdere ilçesine davet etti.



