Camiden 5 Lira Çaldı, 10 Yıl Hapisle Yargılanacak!

BAKIRKÖY'de caminin imam odasındaki dolabından 5 TL çalan kişinin kimliği olay yerinde bıraktığı su şişesinden alınan tükürük örneği ile tespit edildi. 17 yaşındaki suçunu itiraf edip "Pişmanım" dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istedi.

Bakırköy'de 9 ay önce caminin imam odasındaki dolabından 5 TL çaldığı iddia edilen B.S.'nin (17) “Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse B.S. önümüzdeki günlerde Bakırköy Çocuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: 17 yaşındaki B.S. 15 Eylül 2016 tarihinde saat 23.40'da Şenlikköy'de bulunan Şenlikköy Camii İmam Odası'na girerek dolaptan 5 TL çalarak, ayrıldı. Camiye gelen şikayetçi caminin imam hatibi S.B. de sabah namazını kıldırmak için saat 05.40'da camiye geldiğinde hırsızlık olayını fark etti ve hiçbir şeye dokunmadan Şenlikköy Polis Merkezi'ne gitti. Polis merkezinde 5 TL para ve seyyar ses cihazının alındığını belirten şikayetçi S.B. caminin içine giren kişilerden davacı olduğunu ve uzlaşmak istemediğini söyledi. Olay yerinden alınan plastik içecek su şişesinin ağız kısmından alınan



'tükürük' örneği Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) B.S.'ye ait olduğu ekspertiz raporunda tespit edildi.

ŞÜPHELİ B.S: PİŞMANIM



Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli B.S. “15 Eylül 2016 tarihinde gece saat 23.00-24.00 saatleri arasında Şenlikköy Camii'ne girerek yardım sandığındaki paranın tamamı olan yaklaşık 5 TL bozuk parayı aldım. Başka hiçbir şey almış değilim. Yardım sandığı da kitli değildi. Olay bundan ibarettir, yaptığım işten pişmanım" dedi. B.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma sonunda şüpheli B.S. hakkında “Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istedi. İddianame kabul edilirse B.S. önümüzdeki günlerde Bakırköy Çocuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.