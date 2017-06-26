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Camide Dehşetin Soruşturması Sürüyor!

endik'te bir camide 3 kişiyi bıçakla yaraladığı  iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şahsın sorgusu sürüyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:42
Camide Dehşetin Soruşturması Sürüyor!

Camide bıçakla 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı ifade edilen Ö.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Pendik'te bir camide 3 kişiyi bıçakla yaraladığı  iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen  şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Ö.B, öğle namazı kılındığı sırada Pendik  Esenyalı Merkez Camisi'ne girerek 3 kişiyi bıçakla yaraladı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.B'yi  gözaltına aldı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki  sorgusu sürüyor.



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