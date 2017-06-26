Camide Dehşetin Soruşturması Sürüyor!

Camide bıçakla 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı ifade edilen Ö.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Pendik'te bir camide 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Ö.B, öğle namazı kılındığı sırada Pendik Esenyalı Merkez Camisi'ne girerek 3 kişiyi bıçakla yaraladı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.B'yi gözaltına aldı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.