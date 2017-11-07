Çalıların arasında boğazı kesilmiş ceset bulundu !

Son dakika Bursa'dan gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde çalılıkların arasında vücudunun çeşitli yerlerine bıçak izleri ve boğazı kesilmiş bir halde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgilere göre olay yerinden geçen bir çiftin yerde yatan hareketsiz birini gördüğü ve hemen polisi aradığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin yerde yatan adamın 30 yaşları civarında olduğunu , vücudunda 20'e yakın bıçak darbesi olduğunu ve boğazının kesildiğini söyledi.Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından ceset otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.Ölen adamın kimliği ise henüz açıklanmadı.