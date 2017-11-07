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Çalıların arasında boğazı kesilmiş ceset bulundu !
Çalıların arasında boğazı kesilmiş ceset...

Çalıların arasında boğazı kesilmiş ceset bulundu !

Bursa'da korkunç olay ... Dün akşam saatlerinde gerçekleştiği düşünülen olayda çalıların arasında bir erkeğe ait boğazı kesilmiş ceset bulundu.Güvenlik güçleri öldürülen kişinin kimliğini belirlemek ve sorumluları bulmak için soruşturma başlattı.

07 Kasım 2017 Salı 09:46
Çalıların arasında boğazı kesilmiş ceset bulundu !

Son dakika Bursa'dan gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde çalılıkların arasında vücudunun çeşitli yerlerine bıçak izleri ve boğazı kesilmiş bir halde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgilere göre olay yerinden geçen bir çiftin  yerde yatan hareketsiz birini gördüğü ve hemen polisi aradığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin yerde yatan adamın 30 yaşları civarında olduğunu , vücudunda 20'e yakın bıçak darbesi olduğunu ve boğazının kesildiğini söyledi.Olay yerine gelen savcının incelemelerinin  ardından ceset otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.Ölen adamın kimliği ise henüz açıklanmadı.

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