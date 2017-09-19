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'Çal-Sat' ticareti yapan İranlı 4 kadın tutuklandı

Alışveriş yaptıkları mağazalardan hırsızlık yapan ve çaldıkları malları yüksek fiyattan sattıkları gerekçesi ile göz altına alınan 4 İranlı kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19 Eylül 2017 Salı 17:12
'Çal-Sat' ticareti yapan İranlı 4 kadın tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu Güven Timleri, geçen pazar gecesi Muratpaşa İlçesi Lara bölgesindeki bir alışveriş merkezinde, şüphe üzerine durdurdukları İranlı kadınlar M.S.R. (23), M.D. (44), R.A. (28) ile Z.Z.'nin (33) çantalarında arama yaptı. Çok sayıda giyim eşyası, oyuncak, bijuteri ve parfüm bulan ekipler, kadınlardan fiş ibraz etmelerini istedi. Fiş ibraz edemeyen kadınların ifadesine başvuran Güven Timleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelemelerinde 170 parça ürünün alışveriş merkezindeki 5 mağazadan çalındığını tespit etti. Zanlıların üzerinde ayrıca ürünlerin alarmlarını kesmekte kullanıldığı belirlenen 1 yan keski ve 1 ustura ele geçirildi.

Çaldıkları malzemeleri ülkelerinde yüksek fiyattan sattığı kaydedilen M.S.R., M.D., R.A. ve Z.Z., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kadınların çaldığı ürünler ise işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Son Güncelleme: 19.09.2017 17:15
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