ByLock'çu Öğretmen Kaçarken Yakalandı!

MARMARİS'teki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir ay önce açığa alınan lise öğretmeni 33 yaşındaki A.Ç., 'ByLock'u kullandığı belirlenince gözaltına alındı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri bu sabah, A.Ç.'nin Hatipirimi Mahallesi'nde bulunan evine giderek kapıyı çilingire açtırdı. A.Ç.'nin evde olmadığı anlaşılırken, kolilere konulmuş eşyaları arayan polis, suç unsuruna rastlamadı.



Otomobiliyle Marmaris-Datça karayolunda seyir halinde olduğu belirlenen A.Ç.'nin yakalanması için durumdan haberdar edilen jandarma, yolda önlem aldı. Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi'nde araç durduruldu, A.Ç. yakalandı. Emniyete götürülen ve eşi de öğretmen olan A.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.